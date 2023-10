Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Israels Aufruf zur Flucht aus Gaza

Tel Aviv/Gaza-Stadt (ots)

Unrecht nennen die UN Israels Aufforderung an 1,1 Millionen Palästinenser im Gazastreifen, in eine Schutzzone zu weichen, um nicht unter die Feuerwalze des Gegenangriffs zu geraten. Rechtlich liegen die Dinge klar: Bevölkerung rausschmeißen, um dann umso ungehemmter um sich zu schießen - das widerspricht dem Internationalen Recht und dem Humanitären Völkerrecht. Nur, faktisch sind die Dinge alles andere als eindeutig. Israels Attacke auf die Hamas hat nicht zuletzt den Charakter einer Geiselbefreiungsaktion. Bei solchen ist es üblich, erst mal die nicht unmittelbar Beteiligten wegzuschicken, um sie zu schützen, ehe der Zugriff auf die Täter erfolgt. Davon ungerührt spuckt die Hamas große Töne und bleibt bei ihrer verbrecherischen Taktik, Greise, Frauen, Kinder - israelische wie die aus dem eigenen Volk - als lebende Schutzschilde zu missbrauchen. Sie hätte es in der Hand, die Geiseln freizulassen als erstes Signal. Wer jetzt Israel verurteilt, fängt daher am falschen Ende an.

