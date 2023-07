Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Kretschmann/Grüne/Autos

Für Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann rückt allmählich die Zielgerade der Amtszeit in den Blick. Da spürt er größere Freiheit, wo es ihm wichtig ist, Einfluss zu nehmen auf den Kurs seiner Partei. Dabei nimmt er in Kauf, auch einmal anzuecken. In der Sache hat er recht: Nicht jedes Verkehrsproblem ist überall mit Fahrrädern oder öffentlichem Nahverkehr zu lösen. Sein Appell, dass die Grünen Autos nicht länger verteufeln, sondern jenen, die weiter darauf angewiesen sind, lieber E-Autos ans Herz legen sollten, ist stichhaltig. Wenn die Grünen nicht nur in urbanen Milieus punkten und wenn sie Fortschritte beim klimaschonenden Verkehr erreichen wollen, sollten sie auf ihn hören - Provokation hin oder her.

