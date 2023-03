Stuttgarter Nachrichten

Panzer in der Ukraine bauen? Rheinmetall plant mit Panther KF51

Kommentar Stuttgarter Nachrichten zu Rheinmetall/Ukraine (ots)

Aus deutscher und ukrainischer Sicht brächte ein solches Projekt erhebliche Vorteile. Der Bundesregierung - und nicht nur ihr - bliebe mancher Offenbarungseid in Sachen Rüstung erspart, wenn die Ukraine über Produktionsstätten im eigenen Land verfügen würde. Da alle Lizenz- und Exportfragen mit dem deutschen Eigner zu klären wären, bestünde kaum die Gefahr, dass die Ukraine nach dem Krieg anfangen könnte, deutsche Panzer auf eigene Faust zu exportieren. Längst zeichnet sich ab, dass Westimporte nicht alles abdecken können, was die Ukraine in diesem Krieg noch brauchen wird. Wer also die Wahrheit gelten lässt, dass das Land nichts weiter macht, als seinen Anspruch auf Selbstverteidigung wahrzunehmen, kann nur zu dem Schluss ­kommen: Das Ansinnen von Rheinmetall verdient eine ernsthafte Prüfung.

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell