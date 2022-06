Garten Schmalzried

Steffen Schmalzried: Der Weg zum individuellen Gartentraum

Steffen Schmalzried ist der Inhaber des Garten-Landschaftsbau-Unternehmens "GARTEN SCHMALZRIED" mit Stammsitz in der historischen Altstadt Nördlingens im Landkreis Donau-Ries. Seine Angebote umfassen die klassische Garten- und Grünflächenpflege, die Gartenpflege im Abo sowie die exklusive Gartengestaltung. Zu seinen Kunden zählen Privat- und Gewerbekunden, aber auch Kommunen. In der kalten Jahreszeit bietet er zudem Winterdienste an.

Es ist keine Frage: "Der Mensch braucht die Nähe zur Natur, um seelisch gesund zu sein. Im Grünen kommt er zur Ruhe, Pflanzen tragen zur Entspannung bei, erfreuen ganz einfach das Auge und leisten nicht zuletzt ihren Beitrag gegen die Erderwärmung", weiß der Experte Steffen Schmalzried. Das gilt für das Leben auf dem Land, ganz besonders aber in der Stadt. Nicht umsonst setzen immer mehr Kommunen auf den Erhalt und die Neubepflanzung von Grünflächen, die einerseits der Erholung, andererseits der Verbesserung des Stadtklimas dienen sollen. Anders als in der freien Natur bedarf es hier aber der regelmäßigen Pflege durch den Menschen. Nicht jeder Gartenbesitzer hat jedoch die Zeit und die Kompetenz dazu und nicht jede Stadtverwaltung genügend Personal für diese mitunter sehr umfangreichen Aufgaben. An dieser Stelle kommen Steffen Schmalzried und sein Team ins Spiel.

Für Privatkunden realisiert der Experte individuelle Gartenträume vom Neubau der Terrasse bis zum eigenen Jacuzzi und übernimmt regelmäßige Pflegemaßnahmen. Dazu gehören auch Baumfällarbeiten und Pflanzarbeiten. Für Kommunen wird er in der städtischen Grünflächen- und Landschaftspflege tätig.

So realisiert GARTEN SCHMALZRIED öffentliche und private Gartenträume

Mit seinen innovativen Ideen und seinem Auge fürs Detail konnte Steffen Schmalzried bereits viele Kunden begeistern. In einem Erstgespräch werden erste Kundenwünsche mit kreativen und realisierbaren Lösungen zusammengebracht. Egal, ob moderne Architektur mit Pflanzen- und Lichtkonzepten oder eher ländlich rustikal mit viel Bepflanzung. Danach erfolgt ein Besichtigungstermin mit ihm oder seinen Experten.

"Hilfreich ist natürlich immer, wenn ich vorab schon ein paar Fotos per E-Mail oder WhatsApp erhalten. Dann kann ich mir bereits im Voraus ein paar Gedanken dazu machen." Im Gespräch werden dann weitere Details wie die Material- und Pflanzenauswahl des Kunden geklärt. "Wir erstellen ein Konzept und erklären, was umgesetzt werden kann und auch was eventuell nicht realisierbar ist und warum. Im letzteren Fall haben wir auch immer Alternativen parat, mit denen wir unsere Kunden überzeugen und begeistern können."

"Von der Erstgestaltung bis zur langfristigen Betreuung - wir sind für alle Kundenwünsche offen."

Wenn feststeht, welche Materialien, Pflanzen, Werkzeuge und Maschinen nötig sind, werden die zuvor erarbeiteten Pläne umgesetzt. Wenn alles erledigt ist, gibt es ein Abschlussgespräch, in dem die Arbeiten noch einmal begutachtet und noch bestehende Fragen beantwortet werden. Auf Wunsch übernimmt GARTEN SCHMALZRIED auch nach Beendigung der Gartengestaltung die weitere Pflege im Abo. Das gilt auch für bestehende Gärten. Das können monatliche Visiten sein, zweimonatige oder auch halbjährliche Termine. "Wir sind ein modernes, schnell wachsendes Unternehmen mit spezialisierten Mitarbeitern und einem modernen Maschinenpark. Dadurch sind wir in der Lage schneller, leistungsstärker und in vielen Dingen kompetenter zu arbeiten als unsere Mitbewerber."

Von der Ausbildung in der Dienstleistungsbranche zum Gala-Bauer: Steffen Schmalzrieds Werdegang.

Nach seiner Ausbildung in der Dienstleistungsbranche zog es den heutigen Experten zurück in seinen eigentlichen Interessenbereich: das Arbeiten in und mit der Natur. So gründete er 2016 ein Kleingewerbe im Bereich der Gartenpflege. Aufgrund seiner Kompetenz konnte er sich schnell eine Vielzahl an Stammkunden aufbauen, deren Gärten er pflegte. Seitdem konnte er sich über kontinuierliches Wachstum freuen.

Nach seiner ersten Ausbildung begann er eine zweite im Agrarbereich und bildete sich auch als geprüfter Landschaftspfleger weiter. Parallel dazu ließ er sich in allen Bereichen des Marketings und Unternehmensentwicklung coachen. Derzeit macht er seinen Betriebswirt im Garten-Landschaftsbau.

"Grünes Leben gewinnt immer stärker an Bedeutung. Unsere Mission ist ein grünes Bayern."

Seit 2020 betreibt Steffen Schmalzried sein Unternehmen in Vollzeit und beschäftigt mehrere Mitarbeiter. "Der Bereich der Gartengestaltung musste warten, bis unser Fuhrpark vollständig war. Heute sind wir in der Lage, den Wunsch nach einem grünen Leben in nahezu jeder Hinsicht unserem wachsenden Kundenstamm zu ermöglichen."

Davon profitieren natürlich nicht nur die privaten Auftraggeber, sondern auch immer mehr Kommunen, deren Grünflächen er übernimmt. "Mein Ziel ist es, zu einem mittelständischen Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern anzuwachsen und gegebenenfalls mehrere Standorte zu betreiben. Unsere Mission wird dann sein, Bayern grün zu machen."

