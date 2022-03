Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu ukrainischen Geflüchteten

Stuttgart (ots)

Die Hilfsbereitschaft für geflüchtete Ukrainer ist groß. Sie ist sogar enorm. Und sie zieht sich durch alle gesellschaftliche Kreise. Noch während viele schützende Hände den Eindruck erwecken, Deutschland übe sich in neuer Willkommenskultur, werden sich viele weitere Flüchtende wohl in Sicherheit wissen - aber doch in einem eher isolierenden, denn Willkommen heißenden Regelbetrieb für Geflüchtete wiederfinden. Sind wir dann noch Gastgeber? Werden wir Duldende, die argwöhnisch beobachten, wie brutal Vertriebene versuchen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, das EU-Arbeitsrecht zu nutzen? Bereiten wir umgekehrt Klagemelodien vor, wenn die Geflüchteten die Kraft nicht aufbringen, aus Sammelunterkünften heraus Arbeit zu suchen? All diese Fragen müssen wir uns jetzt stellen, nicht erst dann, wenn die Putin-Verehrer des rechten Rands vor den anstehenden Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen lauthals neue Zerrbilder malen.

