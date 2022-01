Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Familien in Quarantäne

Während geboosterte Erwachsene - völlig zu Recht! - weitgehend frei in Geschäfte, Restaurants, zu Veranstaltungen gehen und sich treffen können, sitzen geboosterte Eltern trotzdem daheim. Das führt zu den bekannten seelischen und körperlichen Folgen bei Kindern.

Was Familien nun helfen würde, wären mehr psychologische Angebote, Unterstützung und Beratung, vor allem für jene, die krank werden. Dass es kaum Plätze in den Kinder- und Jugendpsychiatrien oder bei Therapeuten gibt, ist Wahnsinn.

Was der familiären Psyche nun aber auch helfen könnte, sind Prognosen von Virologen wie Christian Drosten, die eine endemische Phase noch in diesem Jahr für möglich halten. Das nährt die Hoffnung, dass dies die letzte Quarantänezeit sein könnte. Und so müssen Familien die letzten Kräfte mobilisieren, zusammenzurücken, sich gegenseitig stützen. Denn hinter der Wand wartet vielleicht ein normaleres Leben.

