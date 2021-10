Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den anstehenden Koalitionsverhandlungen

Berlin (ots)

Grüne und Gelbe haben im politischen Speeddating ihre Chance virtuos genutzt, sich von Beginn an als treibende Kraft dieser öko-sozial-liberalen Koalition in Szene zu setzen. Seriös, verschwiegen, konsensbereit, verantwortungsbewusst, konsequent. Milliarden Euro für neue Klima-Investitionen ohne zusätzliche Steuerbelastungen: Bald muss sich zeigen, was mehr als nur gut gemeint und formuliert ist. Vor allem die FDP wird einen schweren Stand haben, sollte sie sich - geradezu unvermeidlich - eher als der liberale Stachel im rot-grünen Fleisch fühlen denn als marktwirtschaftliches Feigenblatt.

