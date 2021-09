Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Laschets Zukunftsteam

Stuttgarter Nachrichten

Laschet braucht angesichts seiner dramatisch schlechten Umfragewerte allerdings mehr als eine Botschaft an die Wählerschaft. Zumal auch diese unklar bleibt: Was soll denn nun im Falle eines Wahlsiegs aus Friedrich Merz werden? Will ein Kanzler Laschet den vom konservativen Unionsflügel gefeierten Sauerländer zum Minister mit Zuständigkeit für Wirtschaft und vielleicht sogar Finanzen machen?

Dazu war von dem CDU-Chef bei der Präsentation seiner Expertengruppe ebenso wenig eine Aussage zu hören wie zu den konkret zugedachten Aufgaben für die anderen Mitglieder des sogenannten Zukunftsteams. Somit bleibt die in der CDU-Parteizentrale inszenierte Vorstellung des offenbar eilig zusammengestellten Expertenteams ein Termin von vielen im Wahlkampfsommer. Dabei benötigt Laschets Kampagne unbedingt einen wirklichen Wendepunkt, wenn sie den Rheinländer noch als Nachfolger von Angela Merkel ins Kanzleramt tragen soll.

