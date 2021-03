Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Lockdown-Verschärfungen:

Stuttgart (ots)

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Lockdown-Verschärfungen: Die Hoffnung hat getrogen. Bis Ende April / Anfang Mai, wenn das Impfen richtig Fahrt aufnehmen soll, kommt das Land nicht mehr nur mit mehr Coronatests über die Runden. Es ist keine drei Wochen her, dass Angela Merkels Ministerpräsidentenrunde der Bevölkerung weiszumachen versuchte, dass es trotz bereits steigender Fallzahlen und Warnungen vor den Virusmutationen weitreichende Öffnungen geben könnte. Auch von der vorsichtigen Strategie der Kanzlerin blieb nur noch eine "Notbremse" übrig - die nun aktiviert wird. Die Republik geht zurück auf Los und in einen noch strengeren Lockdown. Das ist frustrierend, bei dem aktuell so sprunghaft steigenden Infektionsgeschehen aber ohne echte Alternative.

