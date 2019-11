Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Keimbelastung in Lebensmitteln

Stuttgart (ots)

Die amtliche Lebensmittelkontrolle liegt in Deutschland in der Verantwortung der Stadt- und Landkreise. Das passt nicht mehr in eine Zeit, in der viele Unternehmen ihre Ware in ganz Europa und darüber hinaus verkaufen. Eine zu große Nähe zwischen Produzenten und Kontrolleuren erhöht das Risiko, dass letztere auch mal ein Auge zudrücken. Schließlich geht es um Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in der Region. Vieles spricht dafür, dass diese Art von Wurstigkeit auch im Skandal um die bakterienverseuchte Wurst des Herstellers Wilke eine Rolle gespielt hat, den die Behörden viel zu lange mit Samthandschuhen angefasst haben. Die Folge dieses Schlendrians sind mindestens drei Todesfälle und 37 Erkrankungen, die mit der kontaminierten Wurst in Zusammenhang gebracht werden.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell