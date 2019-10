Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Deutschlandtag der Jungen Union

Stuttgart (ots)

Die Junge Union sprach sich für die Urwahl des Kanzlerkandidaten aus, also mit anderen Worten gegen den bisher in der Partei natürlichen Anspruch des oder der Vorsitzenden. Sicher: Eine Jugendorganisation alleine kann keine Parteichefin demontieren, die nicht ohnehin schon schwächelt. Kramp-Karrenbauer kämpft nach einer Reihe von Fehlern und ihrem Sinneswandel, ins Kabinett zu wechseln, mit schlechten Beliebtheitswerten. Aber sicher ist auch: Ziel dieser Inszenierung und des Antrages war es, die Parteichefin zu treffen. Aber Vorsicht - Wähler mögen gerne "House of Cards" schauen, in der Wirklichkeit sind ihnen solche Ränke suspekt.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell