Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Hexenkessel-Prozess:

Stuttgart (ots) - Was menschlich nicht zu verstehen ist, ist der Mangel an Verantwortungsgefühl, den die Beteiligten seither an den Tag legen. Keiner aus der Hexengruppe wollte den Kessel auf den Marktplatz geschoben, keiner den Deckel gelupft, keiner die 18-Jährige darüber gehalten haben. War das Hexerei? Der Richter am Heilbronner Amtsgericht hat daran aus naheliegenden Gründen nicht geglaubt. Juristisch ist die Schuldfrage geklärt. Bis zu einer Entschädigung der jungen Frau, die für ihr Leben gezeichnet ist, aber dürfte der Weg noch weit sein. Der Verteidiger des 33-jährigen Angeklagten hat angekündigt, die nächste Instanz anzurufen. Es wäre angebracht, dass sich wenigstens andere auf Anstand besinnen und dem Opfer helfen: die Bahnbrücker, aus deren Reihen der Schuldige stammt, die Eppinger Narren, die als Veranstalter des Umzugs überfordert waren, und die Stadt Eppingen, die bei der Abnahme des gefährlichen Vehikels nicht genau hingeschaut hat.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell