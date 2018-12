Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Einwanderung von Fachkräften

Stuttgart (ots) - Es geht bei dieser Debatte nicht um Asyl oder das humanitäre Gewähren von Schutz - etwa für Bürgerkriegsflüchtlinge. Es geht um das Anwerben von dringend benötigten Fachkräften. Das Institut der Bundesanstalt für Arbeit geht davon aus, dass in 20 Jahren rund 5,5 Millionen Fachkräfte in Deutschland fehlen werden. Schon heute fehlen der deutschen Wirtschaft nach Angaben des Industrie- und Handelskammertags rund 400 000 Meister, Ingenieure und Fachkräfte. Bereits jetzt ist der Mangel eine Wachstumsbremse. Wer angesichts der bedrohlichen Zahlen Zuwanderung bremsen und erschweren will, legt die Axt an den Wohlstand künftiger Generationen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell