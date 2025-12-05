Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Terminankündigung für Bild-Medien: Spektakuläre Aktion am Kanzleramt geplant: Großer Helium-Weihnachtsmann mit der Mahnung "Kein Wachstum, keine Geschenke"

Berlin (ots)

Eine unübersehbare Mahnung an Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Minister. Während der nächsten Kabinettssitzung plant der Thinktank "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" (INSM) vor dem Kanzleramt: Am Mittwoch, 10. Dezember soll ein neun Meter hoher und sieben Meter breiter Weihnachtsmann, gefüllt mit Helium, vor der Regierungszentrale in Berlin schweben, mit der Aufschrift: "Kein Wachstum, keine Geschenke". Die INSM will im Rahmen einer großen Kampagne auf die Auswirkungen fehlenden Wirtschaftswachstums auf jeden einzelnen hinweisen und für Reformen für mehr Wachstum werben. Dies wird mit verschiedenen Motiven im Berliner Stadtbild, auf Sozialen Medien und nun auch mit dem Weihnachtsmann-Ballon vor dem Kanzleramt untermauert.

Um 9 Uhr soll der Weihnachtsmann fertig aufgeblasen vor den Fenstern des Kanzleramts schweben. Gegen 11 Uhr wird demonstrativ das Gas herausgelassen, um den Weihnachtsmann in sich zusammen fallen zu lassen.

