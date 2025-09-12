Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)

Terminankündigung: 18. September 2025 - INSM feiert 25-jähriges Jubiläum mit Ministerpräsident Söder und Kanzleramtschef Frei neben dem Kanzleramt in Berlin

Berlin (ots)

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum lädt die INSM am 18.09.2025 zu einer Festveranstaltung in die "Weltwirtschaft" im Haus der Kulturen der Welt neben dem Kanzleramt in Berlin ein. Unter dem Motto "25 Jahre INSM - Wachstum für Deutschland" wird an diesem Tag zurückgeblickt auf prägende Kampagnen und insbesondere in die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft. Neben dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Dr. Markus Söder und dem Chef des Bundeskanzleramts, Minister Thorsten Frei, als Festredner werden auch Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf, der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel, die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner, der Zeit-Journalist und stellv. Ressortleiter Politik Mark Schieritz und die BR-Journalistin Julia Ruhs auftreten. Moderiert wird die Veranstaltung von Michael Bröcker, dem Chefredakteur von Table.Briefings.

Ablauf:

ab 14.30 Uhr: Einlass

15:00 Uhr: Begrüßung durch Thorsten Alsleben, INSM-Geschäftsführer

15:10 Uhr: Grußwort von Dr. Stefan Wolf, Präsident Gesamtmetall

15:20 Uhr: Festansprache von Bundesminister Thorsten Frei mit anschließendem Gespräch

16:00 Uhr: Paneldiskussion "Hat die Soziale Marktwirtschaft eine gute Lobby?"

17:00 Uhr: Festansprache von Ministerpräsident Dr. Markus Söder "Soziale Marktwirtschaft - ein dauerhaftes Erfolgsmodell?" mit anschließendem Gespräch

Ab 18:00 Uhr: Empfang mit Food & Drinks

Es werden rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft erwartet. Presse-/Medien-Akkreditierungen bitte hier.

Original-Content von: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), übermittelt durch news aktuell