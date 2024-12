DAELL Consulting

Daniel Karner: Mit DAELL Consulting zum Erfolg - Wie ein starkes Vertriebssystem den Unterschied macht

Arbon (ots)

Ein Unternehmen ist nur so stark wie sein Vertrieb - und den kann eine bloße Online-Präsenz nicht ersetzen. Mit DAELL Consulting verfolgt Daniel Karner das Ziel, Unternehmen durch ein leistungsstarkes Vertriebssystem zu einer nachhaltigen Marktpräsenz zu verhelfen. Wie sein externes Vertriebsteam das Unternehmen seiner Kunden wieder wettbewerbsfähig gestaltet und welche Ergebnisse sie in kürzester Zeit erzielen können, erfahren Sie hier.

Viele Unternehmen unterliegen dem Irrtum, dass eine starke Online-Präsenz allein ausreichend ist, um Kunden zu gewinnen. Dabei wird der digitale Direktvertrieb oft vernachlässigt. Fokussiert sich ein Unternehmen ausschließlich auf seinen Online-Auftritt, kann es zwar von potenziellen Kunden gefunden werden - doch das Risiko, in der Masse der Wettbewerber unterzugehen, ist groß. "Wenn ein Kunde online zum Beispiel nach einem Unternehmen in der Fertigungstechnik sucht, erhält er eine Vielzahl an Ergebnissen. All diese Anbieter wetteifern in diesem Moment um seine Aufmerksamkeit", erklärt Daniel Karner von DAELL Consulting. "In den meisten Fällen möchte der Kunde lediglich ein Angebot und wendet sich an ein x-beliebiges Unternehmen, das ihm angezeigt wird. Der Erfolg wird so zum Glücksspiel. Es fehlt Betrieben hier schlichtweg an einem strategischen Vorteil, um sich von der Konkurrenz abzuheben."

"Gerade in der Industrie ist ein systematischer und digitaler Vertrieb für den nachhaltigen Erfolg unerlässlich", betont der Vertriebs-Experte weiter. Mit DAELL Consulting unterstützt Daniel Karner Unternehmen durch gezielte Vertriebsmethoden dabei, ihren Wettbewerbsvorteil zurückzugewinnen und hochwertige Kunden systematisch zu akquirieren. Sein Ansatz basiert auf einem bewährten Fünf-Schritte-System, das er gemeinsam mit seinen Kunden umsetzt. Ein zentrales Element ist etwa die Entwicklung eines detaillierten Kundenavatars, der eine präzise Zielgruppenansprache ermöglicht. "Unser System wird nicht nur in das Unternehmen integriert, sondern von dem von uns gestellten Vertriebsteam direkt umgesetzt", erläutert der Unternehmer. "So können sich unsere Kunden die Recruiting-Kosten für ein eigenes Vertriebsteam sparen und mit unseren Experten direkt ihren Umsatz steigern."

Daniel Karners externes Vertriebsteam sorgt für garantierte Termine

Kundengewinnung, Terminierung und Prozessoptimierung - all das übernimmt das externe Vertriebsteam, das Daniel Karner seinen Kunden zur Verfügung stellt. "Unsere Kunden erhalten monatlich eine Anzahl an Fixterminen mit vorqualifizierten Interessenten", garantiert der Experte. Die Kunden für diese Termine werden in einem ersten Gespräch mit dem Vertriebsteam sorgfältig ausgewählt, was den Zeitaufwand reduziert und letztendlich auch die Erfolgsquote erhöht. Gleichzeitig stehen für den Unternehmer die Vertriebsprozesse im Fokus, die das Expertenteam optimiert, ausbaut und kosteneffizient gestaltet. "Unser Ziel ist es, kaufinteressierte Kunden zu gewinnen, die Gewinnmargen zu steigern und nachhaltiges Wachstum zu fördern", betont Daniel Karner von DAELL Consulting. "Streuverlust soll damit so gut es geht verhindert werden." Dies ermöglicht er unter anderem durch ein individuell angepasstes, digitales Trainingsprogramm, das sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte im Unternehmen gezielt weiterbildet.

Zusätzlich bietet Daniel Karner eine Vertriebsschulung an, die sich an Mitarbeiter und Eigentümer gleichermaßen richtet. "Mit dieser Schulung wollen wir nicht nur die Mitarbeiter fördern, sondern auch die Inhaber in der Weiterentwicklung ihres Unternehmens unterstützen", erklärt er. Ein zentraler Bestandteil dieser Schulungen sind etwa moderne Onboarding-Methoden, die gerade im Mittelstand oft ineffizient und veraltet sind. Darüber hinaus vermittelt Daniel Karner den Teilnehmenden auch strategisches Denken, das nicht nur im Vertrieb von großer Bedeutung ist. "Unsere Schulung geht über den Vertrieb hinaus und kann auf die gesamte Unternehmensstruktur angewendet werden", versichert er.

Erprobte Praxislösungen statt Theorie: Daniel Karners Erfolgsstrategie im Vertrieb

Wer mit Daniel Karner und seinem Team zusammenarbeitet, erhält keine theoretischen Konzepte, sondern bewährte Praxislösungen. "Bei uns steht Praxiserfahrung an oberster Stelle", betont der Unternehmer. "Alle unsere Vorgehensweisen und Strategien habe ich über Jahre hinweg in meiner eigenen Arbeit im Direktvertrieb entwickelt und erprobt." Ursprünglich aus dem Handwerk kommend, hatte Daniel Karner früh den Wunsch, beruflich Großes zu erreichen. Dieser Antrieb führte ihn schließlich in die Schweiz, wo er umfassende Vertriebserfahrung in verschiedenen Industrieunternehmen sammeln konnte. Vom Verhandeln mit Großkonzernen und der Akquise neuer Aufträge bis hin zum Alltag im Außendienst - all diese Tätigkeiten prägten seinen Weg. Schließlich wurde ihm nahegelegt, sein Talent für den Vertrieb in die Selbstständigkeit einzubringen. "Ich hatte bei meinem Arbeitgeber erfolgreich Vertriebsteams aufgebaut und neue Strategien umgesetzt - dieses Know-how wollte ich nun als Hauptgeschäft anderen Unternehmen zur Verfügung stellen", erklärt Daniel Karner von DAELL Consulting.

Von dieser Expertise profitierten bereits zahlreiche Kundenunternehmen. "Die Zusammenarbeiten zeigen, wie entscheidend ein strategischer Vertrieb für den Unternehmenserfolg ist und wie wichtig es ist, die Kunst des Verkaufens zu beherrschen", resümiert Daniel Karner. "Auch in Zukunft möchte ich mein Wissen weitergeben und dem Mittelstand durch digitale Vertriebsstrategien helfen, sich erfolgreich am Markt zu behaupten."

Sie möchten nicht länger mit der Konkurrenz um jeden Kunden konkurrieren müssen und sind bereit, neue Wege im Vertrieb zu gehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Daniel Karner von DAELL Consulting und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!

