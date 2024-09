ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Einladung zur Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2024

Berlin / München (ots)

Vor rund einem Jahr hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erstmals seine Ideen für ein geplantes Apothekenreformgesetz vorgestellt - und in etwa einem Jahr steht die nächste Bundestagswahl an. In diesem politischen Spannungsfeld diskutieren mehr als 300 Delegierte des Deutschen Apothekertages vom 9. bis 11. Oktober 2024 in München über die Zukunft der Arzneimittelversorgung. Im Vorfeld dieser Veranstaltung haben wir Inhaberinnen und -inhaber zu ihrer eigenen Situation, zur Branchenstimmung und zur Gesundheitspolitik in einer repräsentativen Studie (Apothekenklima-Index 2024) befragt. Wir laden Sie ein zur:

Hybrid-Pressekonferenz

"Die Apotheken in der Krise - Eine Problemanalyse ein Jahr vor der Bundestagswahl"

zum Deutschen Apothekertag 2024

Dienstag, 8. Oktober 2024, 11.00 Uhr

Presseclub München, 4. Etage, Marienplatz 22 (Eingang Rindermarkt), 80331 München

sowie per Livestream (Link wird rechtzeitig per E-Mail zugesandt)

Ihre Gesprächspartner/innen sind ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und ABDA-Hauptgeschäftsführer Dr. Sebastian Schmitz.Bitte melden Sie sich unbedingt vorab per E-Mail unter presse@abda.de an - mit der Angabe "vor Ort" oder "online".

Wir freuen uns auch über Ihr Interesse an diesen Veranstaltungen, die Sie in der Messe München, Halle C6, Eingang Ost, 81823 München oder im Livestream verfolgen können:

Eröffnung der Fachmesse expopharm mit dem DAV-Vorsitzenden Dr. Hans-Peter Hubmann am Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 9.30 Uhr

Eröffnung des Deutschen Apothekertages mit Lagebericht durch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening sowie Grußworten von Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach und Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach am Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 13.00 Uhr

am Mittwoch, 9. Oktober 2024, um 13.00 Uhr Themenforum "Präventionsleistungen in der Apotheke vor Ort: Interprofessionelle Zusammenarbeit" am Donnerstag, 10. Oktober 2024, um 14.00 Uhr

Der Deutsche Apothekertag findet in Halle C6 der Messe München statt. Das Pressezentrum liegt im 1.OG, Eingang Ost, Am Messeturm 4, 81829 München (Presseparkplatz P8).

Bitte beachten Sie, dass vorher unbedingt eine Presseakkreditierung unter www.deutscher-apothekertag.de erforderlich ist. Mehr Infos unter:

