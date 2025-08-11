INFOSYS

Infosys transformiert den Kreditvergabeprozess von ABN AMRO mithilfe der nCino-Plattform

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, und die ABN AMRO Bank, eine der größten Banken der Niederlande, vertiefen die Zusammenarbeit. Die Implementierung der nCino-Plattform verändert den Kreditvergabeprozess und das Sicherheitenmanagement von ABN AMRO signifikant. Dafür wurden bestehende Systeme auf einer einzigen, einheitlichen Plattform konsolidiert. Das Projekt verbessert die Kundenbetreuung von ABN AMRO und optimiert die internen Prozesse.

Diese Projektphase führt eine Reihe neuer Funktionen auf der nCino-Plattform ein und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein. Infosys ist einer der wichtigsten Partner von ABN AMRO im Bereich Anwendungsentwicklung und -wartung. Das Unternehmen unterstreicht sein Know-how hinsichtlich der nCino-Plattform-Funktionen während der Implementierung. In einem Zeitraum von elf Monaten hat Infosys über 100.000 Datensätze aus mehreren Legacy-Systemen migriert. Infosys wurde von ABN AMRO auch aufgrund seiner Expertise im Bereich der digitalen und Cloud-Transformation sowie seiner Fähigkeit, umfassende Lösungen anzubieten, ausgewählt.

Die nCino-Plattform bietet ABN AMRO eine zentralisierte Lösung, um Vermögenswerte und Sicherheiten zu verwalten. Gleichzeitig verbessert sich auch die Datenqualität. Die einheitliche Plattform optimiert die Prozesse zur Kundengewinnung und Kreditvergabe, verbessert die betriebliche Effizienz und trägt zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei. Die cloudbasierte, konfigurierbare Lösung verfügt über sofort einsatzbereite Kredit-Workflows mit API-gesteuerten Integrationen. Weitere Funktionen verbessern die Datenqualität und -migration. Die Plattform erhöht die Flexibilität und bereitet die Systeme von ABN AMRO auf zukünftige Geschäftsanforderungen vor.

Infosys unterstützt die Integration der Funktionen und verschiedenen IT-Systeme von ABN AMRO in den gesamten Kreditvergabeprozess und das Sicherheitenmanagement. Gleichzeitig entwickelte das Unternehmen eine robuste Strategie für die Datenmigration und -abstimmung.

Hans-Willem Giesen, IT-Leiter – Kredite, ABN AMRO, sagt: „Der Umstieg auf die nCino-Plattform, unterstützt von Partnern wie Infosys, verändert unsere Verwaltung des Kreditvergabeprozesses grundlegend. Die neue Lösung steigert unsere betriebliche Effizienz, verbessert das Management von Sicherheiten und sorgt für ein schnelleres und transparenteres Kundenerlebnis. In Zukunft wird die Plattform eine zentrale Rolle für unser weiteres Wachstum und in unseren Transformationsprozessen spielen."

Joaquin de Valenzuela, Geschäftsführer – EMEA, nCino, sagt: „Unsere Partnerschaft mit ABN AMRO unterstreicht die Leistungsfähigkeit der nCino-Plattform – sie erzielt spürbare Ergebnisse. Mit unserer umfassenden Lösungssuite für Kreditvergabe, Kreditanalyse, Risikomanagement, Sicherheitenverwaltung und Portfoliomanagement unterstützen wir ABN AMRO dabei, seine Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und regulatorische Anforderungen zuverlässig zu erfüllen. Gemeinsam mit Infosys tragen wir dazu bei, interne Abläufe zu verbessern und gleichzeitig das Erlebnis für Kunden und Mitarbeitende zu stärken. So schaffen wir langfristigen Mehrwert in unserer Zusammenarbeit."

Jay Nair, EVP, Industry Head, Financial Services and Public Sector, Infosys, sagt: „Wir freuen uns, ABN AMRO mit der nCino-Plattform bei der digitalen Transformation im Kreditbereich zu unterstützen. Mit einer einheitlichen Lösung für Kreditvergabe und Sicherheitenmanagement in beiden Phasen konnten wir die Prozesse effizienter gestalten, die Datenqualität erhöhen, die Durchlaufzeiten verkürzen und das digitale Kundenerlebnis verbessern. Jetzt sind wir gespannt, wie diese innovative Lösung ABN AMRO dabei hilft, Abläufe weiter zu verschlanken, das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig gesetzliche Vorgaben einzuhalten."

