INFOSYS

KI steht im Mittelpunkt: Infosys und FFT stellen innovative Fan-Features für Roland-Garros 2025 vor

Paris (ots/PRNewswire)

Nutzung von generativer KI und agentenbasierter KI für neue Fan-Erlebnisse, darunter verbesserte und personalisierte Spielanalysen und kreative Inhalte

Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, launcht in Zusammenarbeit mit dem französischen Tennisverband (FFT) eine Reihe leistungsstarker AI-basierter Fan-Erlebnisse für Roland-Garros 2025. Infosys ist bereits im siebten Jahr offizieller KI- und Digital-Innovationspartner und nutzt seine KI-basierte Produktpalette Infosys Topaz, um agentenbasierte KI und generative KI einzusetzen. Damit ist das Unternehmen in der Lage, immersive und interaktive Fanerlebnisse zu bieten, die die Grenzen der Sporttechnologie erweitern.

Zu den Innovationen für 2025 gehören:

KI-Kommentar: Mit dieser Funktion können Fans die Höhen und Tiefen der Spiele hautnah miterleben. Sie erfasst jede spannende Wendung und liefert Kommentare, die jeden Moment lebendig werden lassen. Mit spielerspezifischen Blickwinkeln, Punkt-für-Punkt- oder Spiel-Highlights sorgt die KI-Kommentar-Funktion für ein persönliches und fesselndes Seherlebnis. Das Feature nutzt sofort einsatzbereite große Sprachmodelle (LLMs). Diese nutzen Echtzeitanalysen kombiniert mit agentenbasierter KI, die auf Multi-Agenten-Orchestrierung basiert.

AI Stadium: Fortschrittliche Text-zu-Bild-Generierung erweitert das Konzept der Virtual-Reality-Fanzone. Damit ermöglicht AI Stadium den Fans, sich ihre eigenen 3D-Tennisarenen vorzustellen. Mit Sprachbefehlen können Fans in Sekundenschnelle eine Reihe von Umgebungen erstellen, von futuristisch bis naturinspiriert. Damit ist eine schnelle Bildgenerierung möglich, die für das räumliche „Eintauchen" in die VR optimiert ist. Diese spielerische Funktion bringt die Fans ihrem personalisierten Tennisuniversum einen Schritt näher und definiert das Erlebnis dieses Sports neu.

Generative AI Poster Challenge: In diesem Jahr ist die Videogenerierung neu, die für neue kreative Dimensionen des Erlebnisses sorgt. Mit Eingabeaufforderungen wie ikonischen französischen Sehenswürdigkeiten, Kunststilen und Tennis-Motiven sind Fans in der Lage, kurze, von KI erstellte Videos zu generieren. In der Infosys Fanzone in RG können Fans in diesem Jahr noch einen Schritt weiter gehen und in einen immersiven LED-Würfel eintreten. So erleben sie, wie sich ihre personalisierten Poster zum Leben erwecken lassen. Diese Funktion berücksichtigt verantwortungsvolle KI-Grundsätze und gewährleistet eine sichere, ethische Nutzung generativer KI. Die Gewinner erhalten Tickets und Gutscheine für Roland-Garros.

Die KI-Innovationen bei Roland-Garros bauen auf den Fortschritten von Infosys im Bereich der KI auf und integrieren Machine Learning und angewandte KI in Funktionen wie Match Centre, KI-Videos und KI-gestützten Journalismus. Infosys entwickelt sie kontinuierlich weiter und ergänzt sie um neue Funktionen – um auch die Leistung der Spieler, die Fanbindung und das Turnier-Erlebnis zu verbessern.

Über technische Innovationen hinaus arbeitet Infosys auch mit Fête le Mur (FLM), einem Charity-Partner der FFT, zusammen, um technologiegestützte Lerninitiativen für benachteiligte Jugendliche in Paris zu unterstützen. FLM unterstützt dabei, tennisbezogene Lernmodulen auf Infosys Springboard zu entwickeln. Infosys Springboard ist eine digitale Lernplattform, die digitale Inklusion ermöglicht und soziale Wirkung entfaltet. Die Kurse reichen von Führung und Training bis hin zum Schutz von Tenniscamps und weiteren Sportarten. Eine Gruppe von 60 Schülern erhält die Möglichkeit, Roland-Garros zu besuchen und an AI- und Technologie-Workshops unter der Leitung von Infosys-Experten teilzunehmen. Darüber hinaus erhält der Gewinner eines Wettbewerbs, den größten Rafa-Fan zu identifizieren, ein exklusives zweitägiges Erlebnis in der Rafa Nadal Academy in Spanien.

Sumit Virmani, Global Chief Marketing Officer bei Infosys, erklärt: „Sport erlebt derzeit einen technologiegetriebenen Wandel. Bei Infosys freuen wir uns, bei Tennis eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Wir schaffen jedes Jahr auf Basis unserer fundierten Technologiekompetenz einzigartige Erlebnisse für die Roland-Garros-Community. Da Unternehmens-KI weltweit ganze Branchen umgestaltet, freuen wir uns sehr, ihre Leistungsfähigkeit bei diesem Turnier einzusetzen. Mit KI-gestützten Einblicken und personalisierten, spannenden Kommentaren erhalten Fans sofortigen Zugang zu umfangreichen Informationen und detaillierten Analysen. Die Gen AI Poster Challenge hingegen eröffnet ihnen unbegrenzte kreative Ausdrucksmöglichkeiten. Dies ist eine aufregende Zeit für Tennisfans, die den Nervenkitzel des Sports auf dem Platz und darüber hinaus erleben können."

Stephane Morel, CEO der FFT, erläutert: „Unsere Partnerschaft mit Infosys verändert das Fanerlebnis bei Roland-Garros durch KI. Mit den diesjährigen technischen Innovationen zeigt Infosys erneut, wie KI dazu beitragen kann, die Grenzen des Fanengagements zu erweitern. Von der Recherche von Spielinformationen mithilfe generativer KI bis hin zur Würdigung unseres Erbes mit der Poster Challenge schaffen wir an jedem Berührungspunkt, sowohl vor Ort als auch weltweit, tiefere Verbindungen zu unseren Fans."

Das Roland-Garros-Turnier 2025 findet vom 25. Mai bis zum 8. Juni statt. Weitere Informationen zur Partnerschaft finden Sie unter https://www.infosys.com/roland-garros.html.

About Roland-Garros

Roland-Garros is a must-see event for sports lovers and the general public alike. In 2024, Roland-Garros opened its doors to 675,080 spectators and was broadcast in 220 territories around the world, making it a major global sporting event. Organized by the French Tennis Federation, Roland-Garros is the only Grand Slam tournament to be played on clay, one of the oldest and noblest surfaces in the history of tennis.

About Infosys

Infosys is a global leader in next-generation digital services and consulting. Over 300,000 of our people work to amplify human potential and create the next opportunity for people, businesses and communities. We enable clients in more than 56 countries to navigate their digital transformation. With over four decades of experience in managing the systems and workings of global enterprises, we expertly steer clients, as they navigate their digital transformation powered by cloud and AI. We enable them with an AI-first core, empower the business with agile digital at scale and drive continuous improvement with always-on learning through the transfer of digital skills, expertise, and ideas from our innovation ecosystem. We are deeply committed to being a well-governed, environmentally sustainable organization where diverse talent thrives in an inclusive workplace.

Visit www.infosys.com to see how Infosys (NSE, BSE, NYSE: INFY) can help your enterprise navigate your next.

Safe Harbor

Certain statements in this release concerning our future growth prospects, or our future financial or operating performance, are forward-looking statements intended to qualify for the 'safe harbor' under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results or outcomes to differ materially from those in such forward-looking statements. The risks and uncertainties relating to these statements include, but are not limited to, risks and uncertainties regarding the execution of our business strategy, our ability to attract and retain personnel, our transition to hybrid work model, economic uncertainties, technological innovations such as Generative AI, the complex and evolving regulatory landscape including immigration regulation changes, our ESG vision, our capital allocation policy and expectations concerning our market position, future operations, margins, profitability, liquidity, capital resources, our corporate actions including acquisitions, and cybersecurity matters. Important factors that may cause actual results or outcomes to differ from those implied by the forward-looking statements are discussed in more detail in our US Securities and Exchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-F for the fiscal year ended March 31, 2023. These filings are available at www.sec.gov. Infosys may, from time to time, make additional written and oral forward-looking statements, including statements contained in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission and our reports to shareholders. The Company does not undertake to update any forward-looking statements that may be made from time to time by or on behalf of the Company unless it is required by law.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/4364085/Infosys_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ki-steht-im-mittelpunkt-infosys-und-fft-stellen-innovative-fan-features-fur-roland-garros-2025-vor-302474213.html

Original-Content von: INFOSYS, übermittelt durch news aktuell