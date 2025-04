INFOSYS

Infosys stellt Topaz für SAP S/4HANA Cloud vor: KI-first-Angebot beschleunigtdie Transformation mit KI- und Generativer KI

Infosys treibt als RISE-Partner gemeinsam mit SAP Innovationen voran und schafft nachhaltigen Mehrwert

Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Dienstleistungen der nächsten Generation und Beratung, führt Infosys Topaz für SAP S/4HANA Cloud ein. Die KI-first-Suite ermöglicht Unternehmen, die Leistungsfähigkeit von KI und Generative KI für ihre SAP S/4HANA Cloud-Transformation zu nutzen.

Die umfassende KI-Suite wird von den Cloud-Angeboten Infosys Cobalt und Infosys Topaz unterstützt – einem KI-first-Portfolio aus Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen auf Basis von Generative AI. Die neue Suite vereint Services, Lösungen und Playbooks, um Unternehmen auf dem Weg zur KI-first-Organisation zu begleiten. Sie gestaltet , die Geschäftstransformation neu, führt SAP S/4HANA Cloud schneller ein und schöpft das Potenzial der Daten dank einer zukunftsfähigen Architektur aus.

Neugestaltung der Geschäftstransformation

Mit dem KI-first-Ansatz der Suite sind Unternehmen in der Lage, ihre gesamte Wertschöpfungskette neu auszurichten. Dafür stehen branchenspezifische Playbooks bereit. Die bündeln die bewährten Cloud- und KI-Lösungen von Infosys und beschleunigen die Einführung neuer Technologien deutlich, in dem sie die Time-to-Value verkürzen. Ein weltweit führender Anbieter von Konsumgütern (CPG) erhöhte durch den Einsatz der KI-gestützten Bedarfsprognoselösung von Infosys – Teil von Infosys Topaz für SAP S/4HANA Cloud – die Genauigkeit kurzfristiger Bedarfsprognosen um 20 Prozent und reduzierte die Planungskosten um nahezu 15 Prozent.

Beschleunigung der SAP S/4HANA Cloud-Einführung

Mit dem Umstieg auf die SAP S/4HANA Cloud verkürzt die Suite durch den Einsatz von mehr als 40 KI-angereicherten Beschleunigern die Einführungszeiten signifikant. Durch die Gen-AI-gestützte Datenzuordnung und -profilierung sparen Unternehmen bis zu 15 Prozent ihres Aufwands ein. Gleichzeitig lassen sich die Programmsteuerungskosten um bis zu 20 Prozent reduzieren. Auch die Migration von SAP ECC auf SAP S/4HANA Cloud beschleunigt sich – und zwar um bis zu 50 Prozent. Ein führendes Pharmaunternehmen konnte dank der Gen-AI-basierten HANA-Code-Migration und -Optimierung von Infosys sogar 70 Prozent des Codes während der Transformation korrigieren.

Datenwert durch eine zukunftsfähige Architektur erschließen

Infosys Topaz für SAP S/4HANA Cloud ebnet Unternehmen den Weg zu einer KI-bereiten, modularen Architektur. Diese verbindet SAP-Lösungen, ergänzende Anwendungen und das gesamte Datenökosystem nahtlos. Gleichzeitig ermöglicht die Suite den Aufbau einer flexiblen und zukunftssicheren Cloud-Architektur mit RISE with SAP, die Agilität, Innovationsgeschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit fördert. Ein führendes Energieversorgungsunternehmen nutzte die auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) basierende Lösung „Intelligent Customer Insights" von Infosys, um vorausschauende Erkenntnisse zur Abrechnungsgenauigkeit, zum Zahlungsverhalten und zur Kundenabwanderung zu gewinnen. Mit der Lösung reduzierten sich Abrechnungsfehler um 30 Prozent. Gleichzeitig war das Unternehmen in der Lage, gezielte Zahlungsplanangebote zu entwickeln und die Kundenzufriedenheit deutlich zu steigern.

Infosys wurde als RISE with SAP Validated Partner ausgezeichnet – ein Beleg für die umfassende Expertise bei der Umsetzung komplexer RISE with SAP-Projekte für Kunden in verschiedenen Branchen. Darüber hinaus zählt Infosys zu den führenden GSI (Global System Integrator) Partnern für Generative-AI-Anwendungsfälle auf Basis der AI Foundation auf SAP BTP.

Marc Béchet, Domain Lead ERP Platform & Services, Roche, sagt: „Die Partnerschaft mit Infosys und SAP im Rahmen unseres strategischen ASPIRE-Programms ist ein echter Meilenstein für Roche. Mithilfe eines digitalen Kerns, der auf SAP S/4HANA, SAP BTP und umfassenden Lösungen in Kombination mit KI-Technologien aufbaut, schaffen wir ein vereinfachten, harmonisierten und standardisierten digitalen Backbone. Diesen nutzen wir gezielt, um unsere Geschäftsprozesse nachhaltig zu transformieren. Während wir unser ASPIRE-Programm weltweit ausrollen, modernisieren wir unsere IT-Landschaft, um wertvolle datengesteuerte Erkenntnisse und Lösungen zu erschließen – und treiben Roche damit auf dem Weg zu einem KI-gestützten Unternehmen weiter voran."

Jan Bungert, Chief Revenue Officer für SAP Business AI, SAP SE, sagt: „Business AI ist die größte technologische Chance des 21. Jahrhunderts. Das gemeinsame Leistungsversprechen, das Infosys in Zusammenarbeit mit SAP bietet, unterstützt Unternehmen dabei die transformative Kraft von SAP S/4HANA Cloud und Business AI über strukturierten Ansatz zu erschließen. Zugleich hilft es dabei, KI-Proof-of-Concepts schneller in greifbare Geschäftsergebnisse zu überführen. Infosys, ein RISE with SAP Validated Partner, hat seine Erfahrung bei der Implementierung großer Projekte in Unternehmen bewiesen und gezeigt, dass ihr Ansatz mit unserer RISE with SAP-Methodik übereinstimmt. Diese ist darauf ausgelegt, Kunden eine schnellere Time-to-Value zu ermöglichen."

Dinesh Rao, EVP und Chief Delivery Officer, Infosys, sagt: „Der Aufstieg von KI verändert Unternehmen grundlegend in allen Geschäftsbereichen. Mit Infosys Topaz für SAP S/4HANA Cloud erhalten Organisationen die einzigartige Chance, KI bereits während der Planung gezielt einzusetzen und als KI-first-Unternehmen einen Entwicklungssprung zu vollziehen. Gerade für Unternehmen, die von SAP ECC auf SAP S/4HANA Cloud wechseln, wird die KI-Suite den Einführungsprozess erheblich beschleunigen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SAP, um unsere gemeinsamen Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen voranzutreiben, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen."

