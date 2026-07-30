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TÜV SÜD gibt Tipps zum Kauf von Handstaubsaugern

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München (ots)

Ob es darum geht, schnell ein paar Krümel nach dem Frühstück zu beseitigen, Tierhaare vom Sofa zu entfernen oder den Autofußraum auszusaugen: Handstaubsauger sind praktische Helfer für die schnelle Reinigung zwischendurch. Viele Modelle arbeiten heute kabellos, sind kompakt gebaut und lassen sich mit passenden Aufsätzen vielseitig einsetzen. Unter dem Begriff "Handstaubsauger" werden sowohl kompakte Handsauger für kleine Reinigungsaufgaben als auch Akku-Stielsauger mit entnehmbarem Handsauger zusammengefasst. Je nach Gerät gibt es jedoch Unterschiede bei Saugleistung, Akkulaufzeit, Handhabung und Filtertechnik. Worauf es beim Kauf ankommt, erklärt Florian Laubenheimer, Produktexperte bei TÜV SÜD.

"Ein Handstaubsauger ersetzt nicht in jedem Haushalt den klassischen Bodenstaubsauger, kann aber eine sinnvolle Ergänzung sein - vor allem dort, wo es schnell gehen muss oder ein großes Gerät unpraktisch wäre", sagt Florian Laubenheimer. Vor dem Kauf sollte deshalb klar sein, welche Rolle der Handstaubsauger im Haushalt übernehmen soll. Geht es vor allem um kleine Verschmutzungen im Alltag, genügt oft ein einfacheres Modell. Soll der Sauger häufiger zum Einsatz kommen, lohnt es sich, die einzelnen Ausstattungsmerkmale genauer zu betrachten.

Akkulaufzeit, Saugleistung und Zubehör richtig einordnen

Bei den heute verbreiteten kabellosen Handstaubsaugern gehört die Akkulaufzeit zu den wichtigsten Kaufkriterien. Entscheidend ist aber nicht nur die angegebene Maximaldauer, sondern auch die Saugstufe, auf der sie erreicht wird. Häufig bezieht sich dieser Wert auf den Eco- oder Normalmodus. Bei hoher Saugkraft verkürzt sich die Laufzeit meist deutlich. Wer regelmäßig mit stärkerer Leistung saugen möchte, sollte daher prüfen, wie lange der Akku in dieser Einstellung hält. Auch die Ladezeit kann relevant sein, wenn das Gerät oft zum Einsatz kommt.

"Mehr Leistung ist jedoch nicht automatisch besser. Herstellerangaben zur Saugleistung sind zudem nur bedingt vergleichbar, da die Messmethoden und Angaben je nach Anbieter unterschiedlich ausfallen können. Auch die Motorleistung in Watt erlaubt für sich genommen keine verlässliche Aussage über das Reinigungsergebnis. Entscheidend für gute Reinigungsergebnisse ist vor allem das Zusammenspiel aus Saugkraft, Düse und Anwendung", erklärt der Produktexperte. Für glatte Flächen reicht oft eine Standarddüse. Für schmale Zwischenräume, Kanten oder schwer erreichbare Stellen im Autofußraum ist eine Fugendüse hilfreich, während Polster- oder Bürstendüsen bei textilen Oberflächen unterstützen. Wer Tierhaare entfernen möchte, kann von einer motorisierten Bürste profitieren. Deshalb sollte vor dem Kauf klar sein, welches Zubehör bereits zum Lieferumfang gehört und welche Aufsätze bei Bedarf zusätzlich erhältlich sind.

Damit der Handstaubsauger länger nutzbar bleibt, sollten außerdem Verschleißteile wie Filter oder Bürstenrollen außerdem nachgekauft werden können. Bei Akkugeräten lohnt sich zusätzlich ein Blick darauf, ob der Akku austauschbar ist und ob Ersatzakkus verfügbar sind. Das kann die Nutzungsdauer verlängern und ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten relevant.

Gewicht, Ergonomie, Staubbehälter sowie Lautstärke berücksichtigen

Da Handstaubsauger während der Nutzung komplett in der Hand gehalten werden, spielen Gewicht und Ergonomie eine wichtige Rolle. Das Gerät sollte gut ausbalanciert sein, sicher in der Hand liegen und sich auch mit aufgesetzter Düse bequem führen lassen. Ein zu schweres oder kopflastiges Modell kann bei längerer Nutzung schnell anstrengend werden.

Beim Staubbehälter kommt es neben der einfachen Handhabung auch auf das Fassungsvermögen an. Kleine Behälter machen den Handstaubsauger zwar kompakt, müssen aber häufiger geleert werden. Wer größere Bereiche reinigen oder regelmäßig Tierhaare aufnehmen möchte, sollte auf ein ausreichend großes Volumen achten. Praktisch ist es, wenn sich der Staubbehälter mit wenigen Handgriffen öffnen lässt und sich möglichst direkt über dem Mülleimer leeren lässt, ohne dass dabei viel Staub aufgewirbelt wird. Menschen mit Allergien sollten zudem auf die Filtertechnik achten. Ein HEPA-Filter soll besonders feine Partikel aus der Abluft zurückhalten, zum Beispiel Staub, Pollen oder Milbenrückstände. Aussagekräftiger als die reine Bezeichnung "HEPA" sind jedoch konkrete Angaben zur Filterleistung und zur zugrunde liegenden Norm oder Filterklasse. Wichtig ist außerdem, dass sich der Filter hygienisch reinigen oder bei Bedarf austauschen lässt.

Auch die Lautstärke sollte nicht außer Acht gelassen werden. Besonders bei längerer Nutzung oder wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind, kann ein sehr lautes Gerät schnell unangenehm werden.

Reinigung, Wartung und sichere Nutzung beachten

Zwar müssen Filter, Behälter und Düsen bei jedem Staubsauger regelmäßig gereinigt werden, bei kompakten Handstaubsaugern ist dies jedoch besonders wichtig, da kleine Staubbehälter und zugesetzte Filter die Saugkraft schnell beeinträchtigen können. Deshalb lohnt es sich, schon vor dem Kauf darauf zu achten, ob sich Filter, Behälter und Düsen leicht entnehmen, reinigen und wieder einsetzen lassen. Waschbare Filter müssen nach der Reinigung vollständig trocknen, bevor sie erneut verwendet werden können. Andernfalls können Gerüche entstehen oder das Gerät kann beschädigt werden.

Klassische Handstaubsauger sind in der Regel für trockenen Schmutz ausgelegt. Flüssigkeiten oder feuchte Verschmutzungen dürfen nur aufgenommen werden, wenn das Modell ausdrücklich dafür geeignet ist. Das gilt auch für heiße Asche sowie sehr feinen Bau- und Renovierungsstaub. Andernfalls können die Filter verstopfen, der Motor oder der Akku können beschädigt werden oder es können Sicherheitsrisiken entstehen. Maßgeblich sind hier die Angaben in der Bedienungsanleitung.

Wandhalterung und Aufbewahrung einplanen

Für die Aufbewahrung sollte ein trockener, sicherer und vor starker Hitze geschützter Platz vorgesehen werden, insbesondere bei Akkugeräten. Bei Akkumodellen sollte außerdem vor dem Kauf außerdem klar sein, wo das Gerät nach der Nutzung geladen werden kann. Praktisch ist eine Wandhalterung oder ein anderer fester Platz, an dem der Staubsauger und das Zubehör ordentlich untergebracht sind. Bei Akku-Stielsaugern mit entnehmbarem Handsauger sollte zusätzlich berücksichtigt werden, dass das gesamte Gerät mehr Platz benötigt als ein kompakter Handstaubsauger. So bleiben Gerät, Düsen und Bürsten griffbereit und gehen nicht verloren.

Prüfzeichen geben Orientierung

Unabhängige Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit oder das TÜV SÜD-Oktagon können bei der Auswahl helfen. Geprüft werden unter anderem elektrische und mechanische Sicherheit, Verarbeitung, Erwärmung, Ladegerät, Akku, Bedienbarkeit, Gebrauchsanweisung sowie mögliche Fehlanwendungen. "Gerade bei akkubetriebenen Geräten sollten sich Verbraucher nicht allein von Design, Preis oder Werbeangaben leiten lassen. Ein sicher konstruiertes Gerät, eine nachvollziehbare Bedienung und eine solide Verarbeitung sind im Alltag mindestens genauso wichtig", fasst der TÜV SÜD-Experte zusammen. Wer vor dem Kauf überlegt, wofür der Handstaubsauger tatsächlich gebraucht wird, findet leichter ein passendes Modell - und vermeidet, dass das Gerät nach kurzer Zeit ungenutzt im Schrank liegt.

Weitere Informationen gibt es HIER.

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