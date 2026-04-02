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Zoo Leipzig bietet neue Attraktionen: Vogelwelten Amazonien und Loriversum wurden eröffnet

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Leipzig (ots)

Farbenprächtiger und klangvoller Auftakt zu Ostern: Am 2. April 2026 eröffneten mit "Loriversum" und "Amazonien" zwei neue, begehbare Vogelwelten, in denen die faszinierende Vogelwelt Asiens und Südamerikas unmittelbar zu erleben ist. Sie entstanden innerhalb von 16 Monaten und befinden sich im zentralen Bereich des Zoos anstelle der ehemaligen Sittich-, Pinguin- und Bartaffenanlage. Die Baukosten belaufen sich auf 5,4 Millionen Euro. Die neuen Attraktionen fügen sich nahtlos in das Gesamtkonzept des "Zoo der Zukunft" ein.

Als verbindendes Element werden sie zukünftig einen Übergang zwischen den geplanten Asiatischen Inselwelten und der Erlebniswelt Südamerika bilden. Bereits heute sind mit den Grünflügelaras, Blaukehlaras und Jamaikaamazonen die ersten Bewohner in die südamerikanische Voliere "Amazonien" in die rückwärtigen Bereiche eingezogen. In den kommenden Tagen folgen die Forstenloris als Leitvogelart des "Loriversums" sowie weitere asiatische und südamerikanische Vogelarten, die schrittweise an ihr neues Revier und die Außenvolieren gewöhnt werden.

Zoodirektor Prof. Jörg Junhold ist begeistert von der Anlage: "Ich bin mir absolut sicher: Unsere Gäste werden fasziniert sein auf ihrem Rundgang durch die asiatischen und südamerikanischen Volieren ein intensives Naturerlebnis wahrnehmen zu können. Dieses wird von lebendigen Klängen, eindrucksvollen Flugmomenten und beeindruckenden Begegnungen geprägt sein. Wir möchten mit diesem großartigen Tiererlebnis eine Brücke zum Artenschutz schlagen und auf die dramatische Situation zahlreicher Vogelarten aufmerksam machen. Insofern war es eine bewusste und signalgebende Entscheidung, unserer Verantwortung nachzukommen und vom Aussterben bedrohte oder stark gefährdete Arten zu erhalten."

Künftig wird sich der Tierbestand der Vogelwelten aus mehr als 20 Arten zusammensetzen. Rund 300 Loris und Sittiche, über 30 Großpapageien sowie etwa 150 weitere Vögel werden die großzügigen Volieren mit ihren weitläufigen Flugräumen und zahlreichen Bäumen als neuen Lebensraum nutzen. Im Loriversum, der Gemeinschaftshaltung von südost- und ostasiatischen Vogelarten, werden die in ihrem asiatischen Lebensraum stark gefährdeten Forstenloris mit bis zu 100 Individuen den Ton angeben. Die 540 qm große und 10 Meter hohe Voliere befindet sich inmitten der Erlebniswelt Asien und ist auch ein Zuhause für Blaukappenhäherlinge, Seram-Edelpapageien, Rosakopf-Fruchttauben und Rotbug-Krontauben, die größten Tauben der Welt.

Die vom Aussterben bedrohten Blaukehlaras stellen die Leitvogelart der Gemeinschaftsvoliere Amazonien dar. Die Gestaltung der 830 qm großen Voliere ist dem südamerikanischen Regenwald nachempfunden, betreten wird sie durch einen Urwaldriesen. Im 10 Meter hohen Flugraum lassen sich unter anderem Grünflügelaras, Blaulatzsittiche, Schwarzohrpapageien, Jamaikaamazonen und Sonnensittiche aus verschiedenen Perspektiven beobachten. Als Besonderheit dieser Voliere gilt die Hochzeitsvoliere, in der Blaukehlaras auf Partnersuche gehen können.

Die Eröffnung der Vogelwelten ist zugleich auch der Auftakt in das Osterwochenende und die sich anschließenden Osterferien. In diesem Zeitraum erwarten zahlreiche Überraschungen rund um die neuen Volieren unsere Gäste bei ihrem Zoobesuch.

Wer nach Leipzig reisen und die neuen Attraktionen im Zoo entdecken möchte, kann bei der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH zahlreiche Reiseangebote buchen, darunter "Kurzurlaub im Zoo Leipzig": www.leipzig.travel/kurzurlaub-zoo-leipzig

Weitere Informationen: www.zoo-leipzig.de

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