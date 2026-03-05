Philip Morris GmbH

Staffelübergabe bei Philip Morris Deutschland - Özlem Dikmen übernimmt Geschäftsführung

Gräfelfing

Bei Philip Morris Deutschland kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Özlem Dikmen, die bisher die österreichische Niederlassung des Weltmarktführers geleitet hat, übernimmt zum 01. April 2026 den Vorsitz der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH. Dikmen folgt auf Veronika F. Rost, die sich entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen.

Özlem Dikmen verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung innerhalb von Philip Morris International, in denen sie zahlreiche Führungsrollen übernahm und seit Beginn an der Transformation hin zu einer rauchfreien Vision und deren Umsetzung arbeitete und diese maßgeblich mitgestaltete. Zu ihren wichtigsten internationalen Stationen vor ihrer Rolle in Österreich gehören die Funktion als Vice President Sales & Marketing für die Region Eastern Europe sowie als Vice President Commercial Capability Development in der globalen "Smoke Free Business Unit" von Philip Morris International (PMI).

Vor ihrem Eintritt bei PMI sammelte Dikmen fundierte internationale Erfahrung in multinationalen Konsumgüterunternehmen und der Getränkeindustrie, in denen sie in verschiedenen Marketingfunktionen tätig war. In Österreich führte sie den Markt erfolgreich zu einem echten Multi Kategorie Business, mit klarem strategischem Fokus auf den beschleunigten Wandel von erwachsenen Rauchern hin zu alternativen, potenziell weniger schädlichen Produkten. Darüber hinaus initiierte und leitete sie dort den Jugendschutz-Piloten. Ziel dieses Projekts ist es, den Verkauf von rauchfreien Produkten ausschließlich an Erwachsene sicherzustellen und damit neue Standards für verantwortungsvolles Handeln zu setzen.

"Aufgrund seiner Größe, des regulatorischen Umfelds und der Verbrauchervielfalt ist Deutschland einer der Kernmärkte von Philip Morris. Nach vielen Jahren internationaler Führungsverantwortung innerhalb von PMI freue ich mich sehr darauf, diesen wichtigen Markt zu leiten. Gemeinsam mit dem Team werden wir die Transformation konsequent vorantreiben - mit dem klaren Ziel, erwachsenen Raucherinnen und Rauchern den Wechsel zu rauchfreien und potenziell weniger schädlichen Alternativen zu ermöglichen. Dabei bleibt der Jugendschutz für uns unumstößlich: Der Schutz von Minderjährigen und ein verantwortungsvoller Marktzugang stehen jederzeit an erster Stelle", so Dikmen.

Veronika F. Rost trat im April 2024 in das Unternehmen ein und brachte dabei mehr als 25 Jahre Erfahrung in führenden, international agierenden FMCG-Unternehmen mit, bei denen sie in unterschiedlichen lokalen, regionalen und globalen Marketing- sowie General-Management-Funktionen tätig war. Philip Morris dankt ihr für ihre bedeutenden Beiträge zur Umsetzung der Unternehmensziele in Deutschland und ihren unermüdlichen Einsatz, das Wissen über unsere Unternehmenstransformation in Deutschland bei externen Interessengruppen aufzubauen.

"Mit großem Stolz blicke ich auf das zurück, was wir gemeinsam in einem anspruchsvollen Marktumfeld als Team erreicht haben. PMG ist hervorragend aufgestellt, um die Transformation hin zu einer rauchfreien Zukunft erfolgreich weiter fortzusetzen, und ich freue mich sehr, dass Özlem Dikmen ab April die Führung in Deutschland übernimmt", so Veronika F. Rost.

Philip Morris Deutschland dankt Veronika Rost für ihr großes persönliches Engagement. Zugleich heißt das Unternehmen Özlem Dikmen herzlich willkommen in Deutschland.

Philip Morris International: Ein globaler Vorreiter für eine rauchfreie Zukunft

Philip Morris International (PMI) ist ein führendes internationales Konsumgüterunternehmen, das sich aktiv für eine rauchfreie Zukunft einsetzt und plant, sein Portfolio langfristig auf Produkte außerhalb des Tabak- und Nikotinsektors auszuweiten. Das derzeitige Produktportfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus Zigaretten und rauchfreien Produkten, wie Tabakerhitzern, Nikotinbeuteln und E-Zigaretten. Die rauchfreien Produkte von PMI sind in mehr als 105 Märkten erhältlich und wurden nach Schätzungen von PMI zum 31. Dezember 2025 von mehr als 43 Millionen volljährigen Konsumenten und Konsumentinnen in aller Welt genutzt - viele davon haben das Rauchen aufgegeben oder ihren Zigarettenkonsum deutlich reduziert. Das Geschäft mit rauchfreien Produkten machte im Gesamtjahr 2025 41,5 Prozent des gesamten Nettoumsatzes von PMI aus. Seit 2008 hat PMI mehr als 16 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und Vermarktung innovativer rauchfreier Produkte für Erwachsene investiert, die sonst weiter rauchen würden, mit dem Ziel, den Verkauf von Zigaretten vollständig einzustellen. Dazu gehört der Aufbau erstklassiger wissenschaftlicher Bewertungskapazitäten, insbesondere in den Bereichen präklinische Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung sowie Studien nach der Markteinführung. Nach eingehender wissenschaftlicher Prüfung hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA für General Snus und die Nikotinbeutel der Marke ZYN von Swedish Match sowie Geräteversionen von IQOS und die dazugehörigen Tabaksticks von PMI eine Marktautorisierung ausgesprochen - die erste dieser Art in den jeweiligen Kategorien überhaupt. Bestimmte Versionen der IQOS Tabakerhitzer, seiner Consumables und das Produkt General Snus erhielten von der FDA auch die ersten Autorisierungen als Tabakprodukt mit modifiziertem Risiko (MRTP). Verweise auf "PMI", "wir", "unser" und "uns" beziehen sich auf Philip Morris International Inc. und seine Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pmi.com und www.pmiscience.com.

Über die Philip Morris GmbH (PMG)

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von PMI. Mit einem Marktanteil von 38,4 Prozent im Jahr 2024 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige Produktportfolio besteht aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie Tabakerhitzern und E-Zigaretten.

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell