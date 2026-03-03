Philip Morris GmbH

Schwarzmarkt für Nikotinbeutel floriert: Bundesweite Studie offenbart die Folgen fehlender Regulierung

Erste deutschlandweite Studie zur Verfügbarkeit von tabakfreien Nikotinbeuteln : Im Juli und August 2025 hat das Marktforschungsinstitut Ipsos die Verfügbarkeit von tabakfreien Nikotinbeuteln in 24 Städten in ganz Deutschland untersucht.

Eine aktuelle bundesweite Ipsos-Studie im Auftrag von Philip Morris International (PMI) zeigt: Trotz de-facto Verbot sind tabakfreie Nikotinbeutel in Deutschland weit verbreitet - ein Drittel der untersuchten Produkte sind Fälschungen. Die bestehende Nachfrage wird nachweislich über inoffizielle Vertriebswege und den Schwarzmarkt bedient. So belegt die Untersuchung, dass tabakfreie Nikotinbeutel bereits in 15,8 Prozent der kleinen unabhängigen Verkaufsstellen und Tabakfachgeschäfte angeboten werden. Nur eine sinnvolle staatliche Regelung, inklusive Nikotinobergrenzen und Bestimmungen zu Inhaltsstoffen und Verpackungsaufmachung, garantiert Jugendschutz und die Einhaltung von Qualitätsstandards. Darüber hinaus sorgt eine angemessene Besteuerung der Produkte für zusätzliche Steuereinnahmen für den Bund. Die aktuelle Situation oder ein Verbot führen nur dazu, dass die organisierte Kriminalität als Einzige profitiert.

Laut Bundesinstitut für Risikobewertung konsumierten 2022 bereits zwei Prozent der Bevölkerung Nikotinbeutel regelmäßig, 14 Prozent probierten sie schon aus[1]. Das entspricht einer Anzahl von über 1,5 Millionen regelmäßiger Konsumenten bzw. über elf Millionen Menschen, die die Produkte mindestens einmal konsumiert haben. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen mittlerweile noch angestiegen sind. Verschiedene Gerichtsurteile und Behörden stufen tabakfreie Nikotinbeutel rechtlich als Lebensmittel ein, was ein de-facto Verbot darstellt. Dies spielt der Organisierten Kriminalität in die Hände, die die hohe Nachfrage bedient und erhebliche Gewinne erzielt.

Hohes Maß an Fälschungen mit Schäden für Gesellschaft, Handel und Verbraucher

Forensische Untersuchungen der angebotenen tabakfreien Nikotinbeutel zeigen: Ein Drittel aller untersuchten Produkte sind Fälschungen. Das entspricht bezogen auf die Gesamtstichprobe jeder siebten Packung.

Bei gefälschten Produkten handelt es sich um Erzeugnisse, die unter widrigen Umständen hergestellt werden und keinerlei Produktions- und Qualitätskontrollen unterliegen. Für Händler und Verbraucher ist gleichermaßen meist nicht erkennbar, ob es sich um gefälschte Produkte handelt.

Die Preise für gefälschte tabakfreie Nikotinbeutel sind laut Ipsos-Umfrage hoch - aktuell über 9,00 Euro. Sie liegen bei einem Vielfachen der Produktionskosten, damit werden die Produkte fast doppelt so teuer verkauft, wie im benachbarten Österreich, wo die tabakfreien Nikotinbeutel schon im Markt erhältlich sind und durchschnittlich für circa 6,00 Euro legal verkauft werden.Das macht sie für die Organisierte Kriminalität hochprofitabel und noch interessanter als Zigaretten. Hier liegt der illegale Gewinn für gefälschte Packungen mit zwei bis drei Euro weit darunter.

"Die Studie belegt eindrucksvoll, dass bereits ein etablierter Markt für tabakfreie Nikotinbeutel existiert - Tendenz steigend! Das aktuelle Verbot fördert illegale Strukturen und den Handel mit Produktfälschungen. Wir brauchen eine Regulierung, die Verbraucherschutz, Jugendschutz und Steuergerechtigkeit sicherstellt - und zwar jetzt", so Tammo Körner, Senior Manager Fiscal Affairs & Illicit Trade Prevention, Philip Morris GmbH. "Wie wir am Beispiel von Schweden sehen, kann durch eine gezielte Regulierung von Nikotinbeuteln die Raucherprävalenz gesenkt werden. Deutschland sollte dieses Potenzial nutzen."

Etablierter Schwarzmarkt: Ohne klare Regulierung bleibt Marktüberwachung chancenlos

Wie etabliert der Schwarzmarkt für tabakfreie Nikotinbeutel inzwischen ist, zeigt auch die Studie. So wurden in fast 16 Prozent der Verkaufsstellen tabakfreie Nikotinbeutel zum Verkauf angeboten. "Die aktuelle Rechtslage ist für Handel, Behörden und Verbraucher gleichermaßen untragbar", so Matthias Junkers, Geschäftsführer vom Bundesverband Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller e.V. (BDTA). "Wer daran glaubt, dass die Menschen keine tabakfreien Nikotinbeutel kaufen, nur weil diese verboten sind, ist auf dem Holzweg."

Steffen Kahnt, Geschäftsführer vom Bundesverband des Tabakwaren-Einzelhandels (BTWE) ergänzt: "Die Produkte boomen trotz fehlender Zulassung. Wer auf Prohibition setzt, setzt auf Mafia statt auf Einzelhandel, setzt auf Schwarzmarkt statt auf Steuereinnahmen, setzt auf Verwahrlosung statt auf Jugendschutz."

Gleichzeitig kann die behördliche Kontrolle mit der aktuellen Marktsituation nicht flächendeckend Schritt halten und bleibt oft chancenlos. Die großen regionalen Unterschiede bei der Verfügbarkeit von tabakfreien Nikotinbeuteln verkomplizieren behördliche Kontrollen, denn in manchen Regionen sind die Produkte weiter verbreitet - in über 20 Prozent der untersuchten kleinen unabhängigen Verkaufsstellen und Tabakfachgeschäften - in anderen Regionen bieten nur rund 9 Prozent der Geschäfte tabakfreie Nikotinbeutel an. Hinzu kommt, dass in 19,1 Prozent der Fälle Nikotinbeutel offen im Geschäft präsentiert wurden. In 60,3 Prozent der Fälle wurde eine reguläre Abrechnung über das Kassensystem angeboten.

Klare Regulierung im Tabakrecht für effektiven Jugend- und Verbraucherschutz und Eindämmung des Schwarzmarktes

"Die Nachfrage existiert und wird über den Schwarzmarkt bedient. Was es braucht, ist eine klare Regulierung tabakfreier Nikotinbeutel, die den Beamtinnen und Beamten von Kontroll- und Sicherheitsbehörden die entlastende Rechtssicherheit verschafft, um besser gegen den illegalen Handel mit tabakfreien Nikotinbeuteln vorgehen zu können. Das Tabakerzeugnis- und Tabaksteuergesetz bieten die nötige Struktur, um den Schwarzmarkt einzudämmen, Jugend- und Verbraucherschutz durchzusetzen, dem Handel klare Vorgaben zu geben und darüber hinaus wichtige Steuereinnahmen zu sichern.", so Thomas Liebel, Bundesvorsitzender der BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft.

Zur Erhebung:

Das Institut Ipsos hat im Auftrag von Philip Morris International von Juli bis August 2025 eine bundesweite Handelsanalyse durchgeführt. Untersucht wurden 1.256 kleine unabhängige Verkaufsstellen und Tabakfachgeschäfte in 24 Städten, um die Verfügbarkeit von tabakfreien Nikotinbeuteln zu ermitteln. Zusätzlich erfolgten in Stichproben forensische Untersuchungen. Alle bundesweiten Schwerpunktgebiete wurden durch die Untersuchung abgedeckt.

Aktueller Hinweis über das Prüfverfahren in den U.S.A.:

Philip Morris International fordert in den U.S.A. die Zulassung der tabakfreien Nikotinbeutel ZYN als "Modified Risk Tobacco Product" / MRTP ("Tabakprodukt mit modifiziertem Risiko")

Im Rahmen eines Prüfverfahrens der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA legte PMI am 22. Januar 2026 dem "Tobacco Products Scientific Advisory Committee" (TPSAC) der FDA wissenschaftliche Daten hierzu vor.

Das Gremium bestätigte, dass die von Philip Morris vorgelegten Daten darauf hinweisen, dass die vorgeschlagene Aussage zum "Modified Risk" wissenschaftlich zutreffend ist.

Es wurde auch bestätigt, dass die Prävalenz des Konsums von Nikotinbeuteln unter Jugendlichen in den USA derzeit relativ gering ist und die Einordnung als "Modified Risk Tobacco Product" nicht zu einer erhöhten Nutzungsabsicht bei jungen Erwachsenen führe.

Und dass Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, dass die tabakfreien Nikotinbeutel ZYN nicht risikofrei sind, das Erkrankungsrisiko nach einem vollständigen Umstieg jedoch im Vergleich zum fortgesetzten Zigarettenkonsum deutlich geringer ist.

Dieser Zulassungsprozess läuft aktuell und ist noch nicht abgeschlossen.

Im Januar 2025 wurde ZYN als erster Nikotinbeutel in den U.S.A. von der FDA für die Vermarktung zugelassen.

Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press: What to know about FDA's review of new Zyn advertising proposal

[1] BfR (2023): "ne dicke Lippe riskieren?" - Nikotinbeutel, in: BfR2GO, 1/2023, S. 32-35

