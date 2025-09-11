Skoda Auto Deutschland GmbH

‚Let’s celebrate‘: Škoda feiert 130 Jahre mit attraktiven Angeboten für seine Kunden

Bild-Infos

Download

Weiterstadt (ots)

› Aktionstag am 13. September bei teilnehmenden Škoda Partnern bietet ideale Möglichkeiten, das Jubiläumsjahr der Marke mitzufeiern

› 130 Jahre Paket: fünf Jahre Garantie, Wartung und Inspektion

› Exklusiver Jubiläumsbonus bei sofort verfügbaren Lagerwagen

› Beim Jubiläums-Rätsel 130 Tage mit einem Škoda Enyaq gewinnen

Am kommenden Samstag, dem 13. September, gibt es etwas zu feiern: Unter dem Motto ‚Let’s celebrate‘ laden teilnehmende Škoda Partner in ganz Deutschland Kunden und solche, die es werden wollen, ein, sich mitzufreuen über 130 Jahre Škoda. Neben der jüngsten und vielseitigsten Modellpalette der Unternehmensgeschichte warten attraktive Angebote wie das 130 Jahre Paket¹ oder der Jubiläumsbonus² für sofort verfügbare Lagerfahrzeuge sowie ein Gewinnspiel³ auf die Besucher.

Škoda Kunden können sich ihr persönliches Wunschfahrzeug über den Online-Konfigurator im Detail zusammenstellen. Vor dem Kauf schätzen viele Kunden aber insbesondere den Besuch beim Händler vor Ort. Der Aktionstag ‚Let’s celebrate‘ am Samstag, 13. September, bietet Gästen eine besondere Gelegenheit, ins Autohaus zu kommen. Dort können sie die jüngste und vielseitigste Modellpalette der 130-jährigen Škoda Geschichte, wie beispielsweise den Škoda Elroq RS (Škoda Elroq RS BEV 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,3 – 17,1 kWh/100 km; CO2 Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A), vielerorts persönlich hautnah kennenlernen und bei der Jubiläumsparty darüber hinaus von vielen attraktiven Angeboten profitieren.

Rundum sorgloser Fahrspaß mit dem attraktiven 130 Jahre Paket

Kunden stehen bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines neuen Škoda fünf Jahre sorgenfreies Fahren mit dem 130 Jahre Paket zur Wahl. Das ermöglichen das Paket Wartung & Inspektion, das alle vom Hersteller empfohlenen Inspektionsarbeiten abdeckt, sowie die Škoda Anschlussgarantie. Diese verlängert die Herstellergarantie auf insgesamt fünf Jahre. Das alles erhalten Privatkunden bereits für z. B. 19 Euro pro Monat. Für Käufer batterieelektrischer Škoda Fahrzeuge wie der neuen Enyaq-Familie und des kompakten SUV Elroq ist dieses Paket sogar schon für 15 Euro monatlich erhältlich.

Preisvorteile für sofort verfügbare Lagerfahrzeuge

Wer sich beim Besuch bei einem teilnehmenden Škoda Partner direkt für ein Fahrzeug entscheidet, kann sich über den Jubiläumsbonus freuen und bares Geld sparen. Dieses Angebot gilt für sofort verfügbare Lagerwagen und bietet beim Kaufen, Finanzieren oder Leasen attraktive Preisvorteile wie z. B. 1.000 Euro beim Škoda Enyaq. Die Höhe des Jubiläumsbonus richtet sich nach Modell und Verfügbarkeit und wird vom Škoda Partner individuell festgelegt – solange der Vorrat reicht. Auch für Gewerbekunden sind das 130 Jahre Paket und der Jubiläumsbonus verfügbar.

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Zur Feier von 130 Jahren Škoda gibt es auch ein besonderes Gewinnspiel. Dabei können Kunden die längste Probefahrt ihres Lebens gewinnen. Wer das Jubiläumsrätsel löst, kann sich die Chance auf den Hauptpreis sichern: 130 Tage mit einem Škoda Enyaq. Der zweite Preis ist ein brandneues Škoda Gravel X-ROAD Bike, der dritte Preis eine original Škoda Kühlbox plus Dachbox. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31. Oktober 2025.

¹ Das 130 Jahre Paket ist bei Abschluss eines Leasing-, Finanzierungs- oder Kaufvertrages für ein Škoda Neufahrzeug bis zum 30.09.2025 beim teilnehmenden Škoda Partner erhältlich (nicht gültig bei sofort verfügbaren Lagerfahrzeugen). Das Paket umfasst die Škoda Anschlussgarantie sowie Wartung & Inspektion für Privatkunden bzw. Wartung & Verschleiß für Small Fleet Kunden (gewerbliche Einzelabnehmer, ohne Sonderabnehmer). Bei Wartung & Inspektion bzw. Wartung & Verschleiß handelt es sich um ein Angebot der Škoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Garantiegeber der Škoda Anschlussgarantie ist die Škoda Auto a.s., mit Sitz in: tÅ™. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PLZ: 293 01, Mladá Boleslav, Tschechische Republik und bietet eine Garantieverlängerung um 36 Monate im Anschluss an die zweijährige Hersteller Neuwagengarantie bei einer maximalen Gesamtfahrleistung von 100.000 km innerhalb des Garantiezeitraums. Die Leistungen entsprechen, mit Ausnahme der Lack- und Karosseriegarantie sowie der Škoda Garantie für Hochvoltbatterien in BEV - und PHEV-Fahrzeugen, dem Umfang der Herstellergarantie. Mehr Details hierzu erfahren Sie unter www.skoda-auto.de/service/anschlussgarantie. Die monatliche Rate für Privatkunden (z. B. 15 € für Elroq und Enyaq oder 19 € für Octavia und alle anderen Modelle) gilt bei einer Laufzeit von 36 Monaten und 10.000 km jährlicher Laufleistung.

² Jubiläumsbonus auf die unverbindliche Preisempfehlung der Škoda Auto Deutschland GmbH für sofort verfügbare Lagerwagen bei Abschluss eines Kauf-, Leasing- oder Finanzierungsvertrages bis zum 30.09.2025 bei teilnehmenden Škoda Partnern. Gültig bei Zulassung bis zum 31.10.2025 und nur solange der Vorrat reicht. Die Höhe des Jubiläumsbonus bestimmt sich nach dem Modell und dem freiwillig gewährten Nachlass des teilnehmenden Škoda Partners. Der Verkaufspreis wird allein vom Škoda Partner festgesetzt.

³ Teilnahmeschluss ist der 31.10.2025. Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Škoda Auto Deutschland GmbH und der Škoda Partner, ebenso wie ihre Angehörigen sind nicht teilnahmeberechtigt. Die von Ihnen auf der Landingpage angegebenen Daten speichern und verwenden wir ausschließlich zur Gewinnbenachrichtigung und -abwicklung; sie werden sodann wieder gelöscht. Wir verwenden Ihre Daten nicht zu werblichen Zwecken. Die genauen Teilnahmebedingungen sowie Angaben zum Gewinn finden Sie hier.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell