Vorstellung der Demokratiestudie "Wie wir wirklich leben" & Awardverleihung "Power for Democracy" am 28. November in Berlin

zum vierten Mal hat das renommierte rheingold Institut im Auftrag von Philip Morris die Haltung von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zur politischen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland abgefragt. Fokus der aktuellen Studienreihe "Wie wir wirklich leben" ist die Frage, wie politische Repräsentation aussehen und gestaltet sein muss, damit die Menschen sich angemessen vertreten fühlen.

Die jetzt vorliegenden Ergebnisse zur Lebenswirklichkeit in Deutschland geben Anlass zur Sorge: Sie zeigen deutlich, dass insbesondere die sogenannte "Mittelschicht" zunehmend das Vertrauen in die politischen Mandats- und Entscheidungsträger verliert.

Die Ergebnisse der repräsentativen Demokratiestudie "Wie wir wirklich leben" möchten wir Ihnen gerne vorstellen und laden Sie herzlich ein

am 28. November 2023 um 17.30 Uhr (Einlass ab 17.15 Uhr)

um (Einlass ab 17.15 Uhr) im PalaisPopulaire, Unter den Linden 5 in 10117 Berlin.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen Torsten Albig, Head of External Affairs und Mitglied der Geschäftsführung von Philip Morris Deutschland sowie Valentine Baumert, Executive Government Affairs bei Philip Morris Deutschland zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Studienreihe finden Sie unter: WIE WIR WIRKLICH LEBEN.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, für die sich ganz einfach per Mail an: Presse.PMG@pmi.com anmelden können.

Awardverleihung "Power for Democracy"

Im Anschluss an die Vorstellung der Demokratiestudie "Wie wir wirklich leben" freuen wir uns, Sie zur Verleihung der diesjährigen "Power for Democracy"-Awards einladen zu dürfen. Ab 18.30 Uhr werden im PalaisPopulaire unsere Preisträger geehrt, die sich durch herausragendes Engagement für die Demokratie auszeichnen und für die Stärkung von liberalen Gesellschaftsstrukturen einsetzen. Eine Anmeldungen ist per Mail an: event@powerfordemocracy.de möglich.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: POWER FOR DEMOCRACY.

