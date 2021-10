Philip Morris GmbH

MAKE TOMORROW NEW

1 Million Euro. 1590 Ideen. 3 Finalisten. 1 Sieger:

Am 25. Oktober 2021 wird beim Finale des Ideenwettbewerbs das Gewinnerteam gekürt

Berlin (ots)

Im Oktober 2020 gestartet, endet der Innovations-Contest MAKE TOMORROW NEW am 25. Oktober 2021 in Berlin. Die mit Lea-Sophie Cramer (Gründerin AMORELIE), Fynn Kliemann (Musiker und Entrepreneur), Tim Mälzer (Starkoch) und Philipp Westermeyer (Gründer OMR) hochkarätig besetzte Jury wählt an dem Abend gemeinsam mit dem Publikum das Gewinnerteam. Die Siegeridee wird mit einer Summe in Höhe von 400.000 Euro belohnt. Das Finale des Wettbewerbs findet in der Event-Location Spindler & Klatt am Berliner Spreeufer statt.

Der mit der Fördersumme von insgesamt 1 Million Euro ausgestattete Ideenwettbewerb MAKE TOMORROW NEW ist eine Initiative von Philip Morris. Insgesamt 1590 Ideen für eine bessere Zukunft wurden eingereicht und durchliefen über mehrere Monate ein mehrstufiges Verfahren. Die drei Finalist:innen-Teams bekamen schließlich die Gelegenheit, gemeinsam mit den Juroren die eingereichten Ideen weiter auszuarbeiten.

Das sind die Finalist:innen-Teams des Ideen-Wettbewerbs:

Luca Helfers und Oliver Baum mit dem Projekt Warmduscher:Über einen Wärmetauscher, der in eine Duschmatte integriert werden kann, wird das abfließende Duschwasser genutzt, um das weitere Duschwasser zu erwärmen. Auf diese Weise können bis zu 25 Prozent der sonst verbrauchten Energie eingespart werden.

Annekathrin Grüneberg, Juni Sun Neyenhuys und Malu Lücking mit dem Projekt Mujo:Das interdisziplinäre Team hat ein Verpackungsmaterial auf Basis von Braunalgen entwickelt, das künftig Plastikverpackungen (z.B. Folien, Netze, Garne) ersetzen könnte.

David Walter mit dem Projekt Wasser für die Dritte Welt:Seine Idee beinhaltet ein intelligentes Verteilerbauwerk, mit dem sich Wasser - oft Grund für Konflikte in wasserarmen Regionen - gerecht zwischen verschiedenen Parteien (z.B. Dörfern) aufteilen lässt.

Das kostenlose Bildmaterial steht Ihnen ab dem 26.Oktober unter dem folgenden Link zum Download zur Verfügung:

https://www.picdrop.com/sabinebrauerphotos/MAKE+TOMORROW-NEW+Berlin+25.10.2021

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell