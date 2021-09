Philip Morris GmbH

Dimitrios Karampis wird neuer Director People & Culture Germany & Austria bei der Philip Morris GmbH

Gräfelfing (ots)

Im September 2021 übernahm Dimitrios Karampis die Position des Director People & Culture bei der Philip Morris GmbH und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsführung. Er folgt damit auf Laurent Martenet, der als Global Head, P&C Transformation zu Philip Morris International (PMI) mit Sitz in der Schweiz wechselt.

Laurent Martenet wechselt nach Lausanne

Laurent Martenet begann seine Karriere als International Assignment Specialist bei Philip Morris International USA im September 2003. Während seiner 17-jährigen Philip Morris-Laufbahn bekleidete er verschiedene Positionen, u.a. als Project Lead für SME Mobility und als Manager International Mobility bei Philip Morris International in Spanien.

Im Jahr 2013 kam Martenet erstmals zur Philip Morris GmbH nach Deutschland; als Manager HR für Marketing und Sales. Drei Jahre später wechselte er als Director HR zu Philip Morris in den Nordics. Seit 2018 arbeitete er dann als Director People & Culture Germany & Austria wieder in Deutschland. In seiner Position war er Mitglied der Geschäftsführung und zuständig für die Bereiche Talent Acquisition, Talent & Organisation Development, Internal Engagement, People & Culture Operations, Labour Relations und People & Culture Business Partnering. "Wenn ich auf die vergangenen Jahre bei Philip Morris in Deutschland zurückblicke, hat mir besonders die Unternehmenskultur gefallen: Ich bin sehr dankbar für die hervorragenden Teams, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und die immer wieder bewiesen haben, dass wir mutig und visionär genug sind, um etwas zu bewegen und unsere Zukunft zu gestalten", sagt Laurent Martenet über seine Zeit in Deutschland. In seiner neuen Position als Global Head, P&C Transformation bei PMI widmet sich Martenet nun neuen Aufgaben.

Neue Perspektiven unter der Leitung von Dimitrios Karampis

Dimitrios Karampis wird in seiner neuen Position einen besonderen Fokus darauf legen, mit einer innovativen und fokussiert ausgerichteten People & Culture-Abteilung die weitere Entwicklung und Umsetzung der begonnenen Transformation in Richtung einer rauchfreien Zukunft aktiv zu unterstützen und voranzutreiben. Er berichtet an Markus Essing, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH. "Ich freue mich, seit September 2021 für den Bereich People & Culture bei der Philip Morris GmbH, der Philip Morris Manufacturing GmbH, der f6 Cigarettenfabrik GmbH und der Philip Morris Austria GmbH verantwortlich zu sein. In meiner neuen Rolle konzentriere ich mich vor allem darauf, unsere Vision und die strategische Ausrichtung unserer organisatorischen Transformation voranzutreiben. Mein Fokus gilt insbesondere dem weiteren Aufbau und der Verbesserung unseres Unternehmenswachstums, unserer Arbeitgebermarke, der Förderung unserer Fähigkeiten und einer Kultur der Sinnhaftigkeit und Inklusion innerhalb unserer Organisation", sagt Dimitrios Karampis.

Karampis arbeitet bereits seit 2009 für Philip Morris und war in dieser Zeit in verschiedenen Funktionen für das weltweit agierende Unternehmen tätig, u.a. als Head of Human Resources in der Schweiz, als Manager und Director HR für die Region Europäische Union sowie zuletzt als Director People & Culture für die Märkte Tschechische Republik, Ungarn und Slowakei. Vor seinem Wechsel zu Philip Morris war Dimitrios Karampis im Private Banking-Sektor und als HR Consultant tätig. Er hält einen Bachelor-Abschluss in Social & Political Science der Panteion University of Economical & Political Sciences sowie einen Master-Abschluss in Strategic Human Resources Management der Alba Graduate Business School in Griechenland.

