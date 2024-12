Ihr Kinderlein, höret! Der Kinderpodcast der Deutschen Wildtier Stiftung verkürzt die Wartezeit auf Heiligabend

Deutsche Wildtier Stiftung

Endlich Weihnachtsferien - aber die Zeit bis Heiligabend zieht sich wie Kaugummi? Kein Problem: Mit dem Kinderpodcast der Deutschen Wildtier Stiftung "Winnis wilde Nachbarn" vergeht sie wie im Flug. In drei Staffeln mit je sechs Folgen erkundet Winni, das wissensdurstige Eichhörnchen, die faszinierende Welt der heimischen Wildtiere.

In jeder Folge empfängt Winni spannenden Besuch in seinem Baumhaus in der schiefen Eiche. Reporterin Anna und Reporter Hendrik berichten von ihrer Wildtiersuche in verschiedenen Lebensräumen der Wildtiere. In der ersten Staffel des Kinderpodcasts geht es um wilde Tiere in der Stadt, in der zweiten um Waldbewohner und in der dritten um den Lebensraum Feuchtgebiete. Die Zuhörer erfahren zum Beispiel, warum Biber echte Baumeister im Wasser sind und wie die Tiere es schaffen, allein mit ihren Schneidezähnen ganze Bäume zu fällen. Libellen fliegen wie kleine Düsenjets durch die Luft, es geht aber auch auf Kranich-Safari und auf die Suche nach Fischotterspuren.

Im Baumhaus immer mit dabei sind die Gastkinder, die erzählen, was sie selbst in der Natur erlebt haben. Antworten auf besonders knifflige Wildtier-Fragen gibt Winnis schlaue "Boogle"-Maschine. Sie ist der ganze Stolz des frechen Eichhörnchens, das in jeder Staffel mit viel Witz und Humor von der Schauspielerin Annette Frier gesprochen wird.

Der Großteil der Podcastfolgen wurden auf Flächen der Deutschen Wildtier Stiftung aufgenommen, unter anderem in Fintel und im Aschhorner Moor in Niedersachsen sowie in Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern. "Winnis wilde Nachbarn" ist eine Produktion von studiodrei und schall.ultras im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung. Das Format wurde von den OMR-Podstars zu einem der zehn besten Kinderpodcasts 2023 gekürt. Die jeweils rund 20-minütigen Folgen sind auf allen Podcast-Kanälen verfügbar. Die vierte Staffel ist für Frühsommer 2025 geplant. Dann stellt Winni Wildtiere vor, die in den Alpen leben - natürlich geht es in einer Folge auch um das Tier des Jahres, den Alpenschneehasen.

