Ärzte der Welt e.V.

Bericht von Ärzte der Welt zeigt alarmierende Versorgungslücken

München (ots)

Warum bekommen Hunderttausende Menschen in Deutschland keine ausreichende medizinische Versorgung? Antworten auf diese Frage liefert der aktuelle Gesundheitsreport von Ärzte der Welt. Er zeigt die gravierenden Barrieren und gesundheitsgefährdenden Lebensbedingungen, mit denen Betroffene konfrontiert sind.

Der Bericht, veröffentlicht am Welttag der allgemeinen Gesundheitsversorgung, basiert auf Daten aus den Ärzte der Welt- Praxen und Behandlungsbussen in Berlin, Hamburg und München.

"Deutschland versagt, wenn es darum geht, das Recht auf medizinische Versorgung für alle hier lebenden Menschen sicherzustellen", sagt der Leiter der Inlandsprogramme von Ärzte der Welt Christian Stegmüller. "Die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung steigt. Nur wer die Situation der Betroffenen kennt, kann ihre Lage verbessern."

Nicht ausreichend versorgt sind in Deutschland unter anderem erwerbslose oder irregulär beschäftigte Menschen aus anderen EU-Ländern, Geflüchtete und Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus. Aber auch deutsche Staatsbürger*innen können ihren Versicherungsschutz zum Teil oder vollständig verlieren - zum Beispiel, wenn sie Schulden bei der Krankenversicherung haben.

Im Jahr 2024 haben die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden von Ärzte der Welt in München, Berlin, Hamburg und Stuttgart 2.254 Patient*innen in 7.403 Konsultationen behandelt und beraten. Von den 1.133 Patient*innen, die zum ersten Mal eines der Angebote aufgesucht und der Nutzung ihrer Daten zugestimmt haben, waren 97 Prozent von Armut gefährdet. 88 Prozent hatten keinen eigenen festen Wohnsitz und übernachteten zum Beispiel in Asylunterkünften, bei Bekannten, Verwandten oder am Arbeitsplatz. Rund 26 Prozent waren obdachlos, schliefen also auf der Straße oder in Notunterkünften.

Ziel des Angebots von Ärzte der Welt ist, Betroffene nach Möglichkeit in die gesetzliche Krankenversicherung einzugliedern - ein oft komplizierter und langwieriger Prozess.

Parallel dazu setzt sich Ärzte der Welt politisch dafür ein, dass gesetzliche und strukturelle Barrieren abgebaut werden, damit jeder Mensch in Deutschland sein Recht auf gesundheitliche Versorgung geltend machen kann. Der Ärzte der Welt-Gesundheitsreport enthält auch aktuelle politische Empfehlungen und Forderungen.

Über Ärzte der Welt: Ärzte der Welt ist eine humanitäre Organisation, die sich in über 70 Ländern weltweit mit medizinischen Projekten und politischer Arbeit für das Menschenrecht auf Gesundheit einsetzt. In fünf deutschen Städten behandeln und beraten ehrenamtliche medizinische Fachkräfte sowie hauptamtliche Mitarbeitende Menschen, die keinen Zugang zum regulären Gesundheitssystem haben.

Lesen Sie den Report hier: https://www.aerztederwelt.org/publikationen/gesundheitsreport/

Pressekontakt:

Stephanie Kirchner
Pressereferentin
Ärzte der Welt e.V.
m. +49 (0) 159 0406 2104
@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.org

