Neuer Bericht von Ärzte der Welt: Krebskrank und unversichert

Für Menschen ohne Krankenversicherung kommt eine Krebserkrankung zu häufig einem Todesurteil gleich. Der neue Gesundheitsreport von Ärzte der Welt wirft anhand von Fallbeispielen ein Schlaglicht auf die Situation Betroffener. Sie haben keinen Zugang zu Früherkennungsuntersuchungen oder vermeiden es aus Angst vor hohen Kosten, eine Praxis aufzusuchen. Dies kann dazu führen, dass sie Diagnosen zu spät erhalten. Auch die Finanzierung von notwendigen Behandlungen ist ungeklärt.

Vor allem jedoch ist der Gesundheitsreport von Ärzte der Welt "Krank und ohne medizinische Versorgung in Deutschland" eine der wenigen Informationsquellen zum Thema Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland. Auf kompakten 24 Seiten ist zu lesen, wer hierzulande keinen Zugang zu regulärer Gesundheitsversorgung hat und welches Gründe sind, warum Hunderttausende durch das Raster fallen. Wie sind ihre Lebensumstände und mit welchen Beschwerden wenden sie sich an die Praxen und Behandlungsbusse von Ärzte der Welt für Menschen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz?

Außerdem gibt Ärzte der Welt eine Reihe von Empfehlungen, wie Akteur*innen in Politik und Gesundheitswesen die existierenden Missstände beheben können.

Lesen Sie den Report hier: http://aerztederwelt.org/gesundheitsreport

Informationen zur Veranstaltung "Gesundheit für ALLE", bei der der neue Bericht anlässlich des Welttags der allgemeinen Gesundheitsversorgung offiziell vorgestellt wird, finden Sie hier: https://forms.office.com/e/EBh2Ye8L1D

Über Ärzte der Welt: Ärzte der Welt ist eine humanitäre Organisation, die sich in über 70 Ländern weltweit mit medizinischen Projekten und politischer Arbeit für das Menschenrecht auf Gesundheit einsetzt. In Deutschland berät und behandelt Ärzte der Welt Menschen, die keinen Zugang zum regulären Gesundheitssystem haben.

