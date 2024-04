DEVK Versicherungen

DEVK zahlt mehr als vier Millionen Euro an ihre Mitglieder aus

Köln (ots)

Als Versicherungsverein erstattet die DEVK Beschäftigten der Verkehrsbranche einmal im Jahr einen Teil ihrer Beiträge, wenn die Schadenentwicklung dies zulässt. Dieses Jahr überweist die DEVK mehr als vier Millionen Euro an Mitglieder mit Hausratversicherung.

Bei der DEVK ist es wie bei anderen Vereinen auch: Die Mitglieder zahlen jährlich einen Beitrag, um eine bestimmte Leistung zu erhalten - in diesem Fall Versicherungsschutz. Regelmäßig kommt es vor, dass der Verein mehr Geld einnimmt als er braucht, um das Risiko abzudecken. Dann kann der DEVK-Vorstand entscheiden, Beiträge teilweise zurückzuzahlen.

309.000 Mitglieder profitieren

"309.000 hausratversicherte Mitglieder erhalten dieses Jahr 10 Prozent der Jahresnettoprämie zurück, die sie letztes Jahr gezahlt haben", so DEVK-Chef Gottfried Rüßmann, "durchschnittlich 13,40 Euro." Die Zahlung erhalten alle Mitglieder, die 2023 keinen Schaden in der Hausratversicherung gemeldet haben. Außerdem muss der Vertrag das ganze Jahr über bestanden haben und auch 2024 ungekündigt sein. Die Rückzahlung beträgt mindestens 5 Euro, sonst lohnt sich der Verwaltungsaufwand nicht.

Brief kommt im August

Ende August erhalten alle, auf die die Bedingungen zutreffen, ein persönliches Informationsschreiben und erfahren, welchen Betrag sie zurückbekommen. Die DEVK überweist die Summe dann automatisch auf das ihr bekannte Bankkonto. Damit sorgt das Unternehmen für Zufriedenheit, ohne dass dafür erst ein Schaden reguliert werden muss. Denn das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert.

Geld für Menschen aus der Verkehrsbranche

Gegründet als Selbsthilfeeinrichtung für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, wirtschaftet die DEVK seit jeher nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Mitglieder der DEVK-Vereine sind zum Beispiel die Beschäftigten der Deutschen Bahn oder anderer Verkehrsunternehmen. Auch ihre Familienangehörigen können Mitglied im Verein werden. Sie erhalten regelmäßig einmal im Jahr eine Beitragsrückerstattung in einer Sachsparte, die im Vorjahr Gewinne erzielt hat. Andere Unternehmen würden das Geld vielleicht an Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Beim DEVK-Versicherungsverein sind die Menschen, die in der Verkehrsbranche arbeiten, jedoch die Eigentümerinnen und Eigentümer. Deshalb sind solche Beitragsrückerstattungen für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner bei der DEVK seit Jahrzehnten üblich.

Rückerstattung mit Tradition

In den letzten Jahren haben DEVK-Mitglieder Beitragsrückerstattungen in folgenden Sparten

erhalten:

2024 Hausrat

2023 Unfall

2022 Privathaftpflicht

2021 Hausrat

2020 Privathaftpflicht

2019 Kfz-Teilkasko

2018 Kfz-Vollkasko

2017 Privathaftpflicht

Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,3 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.

