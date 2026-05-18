Innsbruck Tourismus

Frische Bergluft, Altstadt und Kultur! - Abwechslungsreicher Sommer-Urlaub in Innsbruck

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Innsbruck (ots)

Anmoderationsvorschlag: Urlaub: Für die einen heißt das einfach nur am Strand liegen und nichts tun. Für die anderen gehören Abenteuer, Natur, gutes Essen und vielleicht auch ein Hauch Kultur dazu. Wenn ihr zur zweiten Kategorie gehört und Lust auf einen wirklich abwechslungsreichen Urlaub habt, bei dem ihr nicht jeden Tag das Gleiche macht - dann ist Innsbruck genau das richtige! Was die Hauptstadt Tirols alles zu bieten hat, verrät uns jetzt mein Kollege Mario Hattwig.

Sprecher: Die Region Innsbruck ist wunderschön und abwechslungsreich, denn hier vereinen sich zwei Welten: Atemberaubende Gipfel und eine schicke Altstadt, sagt die Innsbruck-Expertin Fiona Triendl.

O-Ton 1 (Fiona Triendl, 25 Sek.): "Das heißt, vormittags kann man den Gipfelblick genießen und nachmittags durch die wunderschönen Altstadtgassen schlendern. Mit den Nordkettenbahnen ist man in 30 Minuten vom Stadtzentrum aus schnell auf über 2.000 Metern. Man kann aber eben auch in der Maria-Theresien-Straße flanieren und die abwechslungsreiche Kulinarik genießen. Oder eben an einem Tag in Kühtai wandern und am nächsten Tag dann kulturelle Highlights in der City erleben."

Sprecher: Auch für Familien hat Innsbruck viel zu bieten.

O-Ton 2 (Fiona Triendl, 33 Sek.): "Familien können sich zum Beispiel zu einer Alpaka-Wanderung oder den Sagenweg in Oberperfuss aufmachen oder auch ganz bequem über die Hungerburgbahn den Alpenzoo erreichen. Es gibt super viele familiengerechte Wanderwege auch am Patscherkofel oder einen tollen Abenteuerspielplatz und Zauberwasser auf der Muttereralm. Mit größeren Kindern ab 10 Jahren können dort auch coole Mountain-Cart-Fahrten gemacht werden. Es gibt also wirkliche jede Menge zu erleben und entdecken - und für Familien sind eben auch die kurzen Wege zwischen Stadtangeboten und Naturerlebnissen ideal."

Sprecher: Und Wanderer haben hier die Qual der Wahl: Vom entspannten Spaziergang bis zur wirklich intensiven Hochtour ist alles möglich.

O-Ton 3 (Fiona Triendl, 30 Sek.): "Besonders empfehlenswert sind zum Beispiel der Zirbenweg als Panoramawanderung, der Goetheweg zur Pfeishütte, die Drei-Seen-Runde inklusive Abkühlung oder eben auch die anspruchsvollen Touren in Kühtai oder entspanntes Wandern auf dem Mieminger Sonnenplateau. Es gibt wirklich viele geführte Programme und Karten, die auch digital verfügbar sind und außerdem sind alle Schwierigkeitsstufen abgedeckt. Und man kann die malerischen Aussichtspunkte nahe der Stadt entdecken und natürlich auch ursprüngliche Natur in den Erlebnisregionen erleben."

Abmoderationsvorschlag: Innsbruck im Sommer, das ist frische Bergluft, jede Menge Outdoor-Aktivitäten, gemütliche Cafés, richtig gutes Essen und die wirklich besondere Mischung aus Stadtleben und Natur, die man so nicht überall findet. Mehr Infos dazu gibt's im Netz unter innsbruck.info.

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