ARD Das Erste

"Wer weiß denn sowas?"- Wotan Wilke Möhring weiß sowas!

Staffelstart mit neuem Teamkapitän am 13. Oktober 2025 im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Schauspieler und Musiker Wotan Wilke Möhring ist neuer Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?". Die erfolgreiche Kult-Quizshow startet am 13. Oktober 2025 in die nunmehr 12. Staffel. Gastgeber und Moderator Kai Pflaume: "Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat. Die Abkürzung von Wotan Wilke Möhring ist nicht zufällig WWM, also Wer Weiß Mehr!".

Ratefuchs und "Wer weiß denn sowas?"-Veteran Bernhard Hoëcker: "Ich bin schon sehr gespannt, wie Wotan seine Ermittlungstaktiken als Teamkapitän bei WWDS? anwenden wird."

Wotan Wilke Möhring begeistert:"Ich war ja schon ein paarmal eingeladen und jetzt darf ich immer kommen: das finde ich super! Von absurd bis unglaublich - ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung!"

Sendetermine im Ersten:

Wer am Ende wirklich mehr weiß, erfährt das Publikum schon am 11. Oktober 2025 um 20:15 Uhr bei "Wer weiß denn sowas XXL" und regulär ab 13. Oktober 2025 werktags ab 18:00 Uhr bei "Wer weiß denn sowas?" - Staffel 12.

Die vergangene 11. Staffel von "Wer weiß denn sowas?" erreichte mit durchschnittlich 20,2 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum und 14,6 Prozent in der Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen neue Bestwerte.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

Sie möchten mitraten? Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell