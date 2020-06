Neu: HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media

HORIZONT

Das Fachmagazin HORIZONT (dfv Mediengruppe) kooperiert mit dem Bildungsinkubator XU Group GmbH und der XU Exponential University of Applied Sciences GmbH. Mit der gemeinsamen HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media unterstreichen die drei Partner ihren gemeinsamen Anspruch sowohl Studierenden als auch Professionals der Kommunikations- und Marketingwirtschaft Zugang zu marktaktuellem Know-how und Praxiswissen aus erster Hand sowie den Aufbau neuer, digitaler Schlüssel- und Handlungskompetenzen zu ermöglichen.

"Durch die fortschreitende Digitalisierung haben sich nicht nur ganze Wirtschaftsbranchen, sondern auch Jobprofile verändert. Neue digitale Fähigkeiten bestimmen über die Zukunft der Arbeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Das gilt auch für die Kommunikations- und Marketingwirtschaft", erklärt Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin HORIZONT.

Nicole Gaiziunas, Gründerin und Geschäftsführerin der XU Group, ergänzt: "Die HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media versteht sich als Kompetenzzentrum für die Kommunikations- und Marketingbranche und verbindet auf einzigartige Weise die Zugangsschnittstellen zu praxisnaher Marktexpertise, beruflicher Weiterbildung und über die Hochschule zu akademischer Lehre."

Alle Programme und Lerninhalte der School richten sich konsequent nach den Bedarfen und den neuesten Entwicklungen der Branche, um sicherzustellen, dass Studierende und Professionals stets die aktuellsten und wichtigsten Technologien, Fähigkeiten, Methoden, Tools und Fallbeispiele aus der Praxis erlernen.

XU Online-Campus: Qualifizierung für Professionals

Im Vordergrund der HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media für Professionals steht die berufliche Weiterbildung von Beschäftigten aus der Kommunikations- und Marketingwirtschaft. Die Qualifizierungsprogramme richten sich gezielt an Unternehmen und deren Beschäftigte. Interessierte können sich u. a. mit dem Weiterbildungsangebot des XU Online Campus in Digital Marketing schnell und effizient in den neuesten digitalen Kompetenzen und Technologien fit machen. Zertifikat und XU LinkedIn Nano Degree inklusive.

Alle Programme des XU Online Campus sind vom TÜV Nord AZAV-zertifiziert und werden von der Bundesagentur für Arbeit bis zu 100 Prozent gefördert. Von der staatlichen Qualifizierungsförderung profitieren auch Unternehmen und Beschäftigte in Kurzarbeit - und das gleich doppelt: finanziell und perspektivisch. Neben Digital Marketing sind am XU Online Campus auch Weiterbildungen in den Bereichen Digital Fitness, Coding und Software Engineering sowie Digital Health und SAFe® Scaling Agile möglich.

Der Bereich Professionals wird von XU Group verantwortet, die auch Strategie- und Praxispartner der Hochschule ist.

Hochschulabschluss in Digital Marketing and Social Media

Eine zweite Zielgruppe profitiert von dem neuen Bildungsangebot: Die HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media an der XU Exponential University richtet sich an Studierende und startet zum Wintersemester 2020/21. Die von der Hochschule entwickelten Lehrpläne orientieren sich konstant an den Anforderungen der Arbeitsmärkte sowie an den Kompetenz- und Jobprofilen von heute und morgen. Das Studienangebot der Hochschule umfasst sowohl Bachelor- als auch Masterprogramme. Zu den Studiengängen zählen Coding and Software Engineering, Digital Business, Digital Marketing and Social Media, Data Science, Industry 4.0 und Digital Transformation Management.

Mit der HORIZONT School of Digital Marketing and Social Media bauen wir eine Partnerschaft an der XU Exponential University auf, die neben den akademischen Inhalten rund um digitale Marketing- und Kommunikationsthemen direkt auf unseren Lehransatz "Praxis vor Theorie" einzahlt. Durch Zugang zu marktaktueller Expertise aus erster Hand bleiben wir fokussiert, um dem Nachwuchs mit unserem Studiengang Digital Marketing and Social Media genau die Kompetenzen und das Wissen zu vermitteln, die die Branche in der Zukunft braucht und einfordert." sagt Professorin Dr. Stefanie Fiege, Vizepräsidentin für Lehre an der XU Exponential University.

HORIZONT als Kooperationspartner und B2B-Medienmarke der Kommunikationsbranche unterstützt den von der Hochschule verfolgten Ansatz "Praxis vor Theorie". Chefredakteurin Eva-Maria Schmidt erklärt: "Wir schaffen die Nähe zu Branchenexpert*innen und Entscheider*innen aus der Kommunikations- und Marketingwirtschaft. Diese wollen wir aktiv in verschiedene Hochschulformate einbinden, um den Studierenden tiefe Einblicke in die Praxis zu ermöglichen und gezielt marktaktuelles Wissen aufzubauen."

