huth + wenzel wird neue Lead-Agentur der LBS

Berlin (ots)

huth + wenzel wird ab Oktober 2021 als neue Lead-Agentur die Markenidee der LBS in die Zukunft führen. Die Frankfurter Werbeagentur setzte sich in einem mehrstufigen Pitch-Verfahren der Landesbausparkassen (LBS) durch und tritt die Nachfolge von BBDO an. "huth + wenzel hat uns mit dem besten Gesamtpaket aus Strategie, Kreation und Sympathie überzeugt", sagten Michael Wegner, Vorstandschef der LBS Ost, und Maik Jekabsons, Vorstandsmitglied der LBS Nord, die auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantworten. "Es ist wichtiger denn je, ein widerspruchsfreies Markenerlebnis durch eine konsistente Kommunikation und ein einheitliches Erscheinungsbild entlang der Kundenreise zu schaffen. Wir sind sehr glücklich, mit huth + wenzel einen Partner gefunden zu haben, der uns dabei optimal unterstützt", so Wegner und Jekabsons.

Geschäftsführerin Kathrin Eisenbarth feierte den Erfolg im Pitch mit dem Team: "Die LBS war für uns von Anfang an eine Herzenssache. Wir freuen uns total, diese super starke Marke tatkräftig zu unterstützen." "Die LBS hat das tolle Ziel, vielen Menschen das eigene Zuhause zu ermöglichen. Und das eigene Zuhause ist mit ganz vielen Emotionen verbunden - aber auch mit hohen Investitionen. Das bietet großartige kommunikative Chancen und gleichzeitig die Verantwortung, klare und ehrliche Botschaften zu entwickeln und zu transportieren," ergänzte Agentur-Chef Andreas Liehr.

Der Pitch wurde auf Seiten der LBS durch Brainpartners (München) begleitet, eine Agentur, die auf solche Auswahlverfahren spezialisiert ist.

huth + wenzel übernimmt mit dem LBS-Mandat die Entwicklung einer der bekanntesten Marken Deutschlands. Die Landesbausparkassen setzen mit ihrer Werbung immer wieder Stile und Trends. Statements wie "Ein Haus zu bauen liegt in der Natur des Menschen. Miete zahlen nicht" oder "Papa, wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden" aus der Spießer-Kampagne sind bis heute in aller Munde und zu Werbe-Legenden geworden. Sie werden immer auch mit der dafür verantwortlichen Agentur BBDO verknüpft sein.

Mit dem Slogan "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause" und dem Logo "LBS" entwickelte BBDO werbliche Konstanten, die bis heute Gültigkeit haben. Die Vertonung des Slogans "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause - LBS" durch Star-Komponist Christian Bruhn wurde ein Klassiker und ein wichtiger Bestandteil des einheitlichen Erscheinungsbildes der Gruppe. Auf die enge Verbundenheit zu den Sparkassen als Partner legen die Landesbausparkassen großen Wert. Entsprechend ist die Absenderformel "Bausparkasse der Sparkassen" als Fundament des Logos "LBS" prominent platziert.

Die acht Landesbausparkassen (LBS) sind mit einem Marktanteil von 36 Prozent Markführer in Deutschland. Ende 2020 führten sie für ihre rund 8 Millionen Kunden 8,9 Millionen Bausparverträge mit einem Volumen von 306,6 Milliarden Euro. Sie verfügen über 530 Beratungsstellen und beschäftigen 6.800 Innen- und Außendienstmitarbeiter.

huth + wenzel ist eine inhabergeführte Kreativagentur mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 60-köpfige Team entwickelt Marken mit starker Strategie, kreativen Konzepten und viel digitalem Know-How über alle Medienkanäle. Gegründet im Jahr 1992, betreut huth + wenzel heute Kunden wie Lufthansa Cargo, ING, Suzuki, Techem, Caravaning und die S-Bahn Rhein-Main. Die Kreativagentur ist seit vielen Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.

Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell