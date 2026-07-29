PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Europäische Kommission mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Europäische Kommission

Waldbrände in Frankreich: EU-Kommissionspräsidentin dankt Deutschland für die Hilfe

Berlin (ots)

Deutschland hat im Rahmen des EU-Katastrophenschutzmechanismus Hubschrauber und Feuerlöschmaterial in den Südwesten Frankreichs entsandt. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Ländern steht auch Deutschland den Einsatzkräften zur Seite, die gegen die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien ankämpfen.

Europäische Solidarität in Aktion

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: "Europa ist am stärksten, wenn es zusammensteht. Das beweisen wir wieder einmal mit der überragenden Hilfe, die Frankreich und Spanien angesichts der verheerenden Waldbrände dort erreicht. Mein großer Dank gilt auch besonders Deutschland, der Bundeswehr und allen Einsatzkräften für ihre schnelle und unkomplizierte Unterstützung. Das ist europäische Solidarität in Aktion."

Details zum deutschen Hilfsbeitrag

Die Bundeswehr hatte vorgestern zur Unterstützung der französischen Kräfte zwei CH-53-Transporthubschrauber sowie Löschgerät und weiteres Material zur Bekämpfung der Brände mittels eines A400M nach Frankreich verlegt. Konkret zur französischen Militärbasis Cazaux in die Nähe von Bordeaux, von dort aus werden sie für Löscharbeiten bei den Bränden in der Region Gironde und um Bordeaux eingesetzt.

EU-Katastrophenschutzverfahren

Bei Naturkatastrophen jeder Art können Länder weltweit über das EU-Katastrophenschutzverfahren um Hilfe bitten. Diese Anfragen gehen im Krisenzentrum der Europäischen Kommission in Brüssel ein. Dort werden unter den 37 teilnehmenden Ländern Hilfsangebote koordiniert. Das umfasst Flugzeuge, Hubschrauber, Feuerwehrteams, Ausrüstung oder Experten, aber auch Notfallunterkünfte, medizinische Versorgung, Nahrung und alles, was Menschen in Notlagen sonst so brauchen. Die Europäische Kommission hilft über die Koordination hinaus auch bei der Finanzierung von Transport- und Einsatzkosten.

Angesichts der immer häufigen auftretenden Waldbrände hat die EU außerdem mit rescEU unter anderem eine strategische Reserve von 22 Löschflugzeugen und fünf Hubschraubern aufgebaut. Auf diese kann in besonderen Notfällen zusätzlich zurückgegriffen werden.

Weitere Informationen

Die Pressemitteilung zur europäischen Hilfe

Die Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums

Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe

rescEU

Socialmedia-Post der Generaldirektion ECHO

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland
Pressestelle Berlin
Unter den Linden 78
10117 Berlin

eMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.eu

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Europäische Kommission mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Europäische Kommission
Weitere Storys: Europäische Kommission
Alle Storys Alle
  • 10.07.2026 – 13:52

    EU-Terminvorschau vom 10. Juli bis 12. August

    Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Bitte beachten Sie: Die nächste Ausgabe der Terminvorschau erscheint am Freitag, 28. ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 14:38

    EU-Terminvorschau vom 3. bis 10. Juli

    Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an. Freitag, 3. Juli Freiburg: Diskussion mit Wolfgang Bücherl zu Europas ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 14:20

    EU-Terminvorschau vom 26. Juni bis 5. Juli

    Berlin (ots) - Freitag, 26. Juni Luxemburg: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Energie) Die Energieministerinnen und -minister befassen sich mit dem europäischen Stromnetzpaket und sollen dazu eine allgemeine Ausrichtung festlegen. Grundlage sind Vorschläge der Kommission zur Überarbeitung der bestehenden Verordnung über die transeuropäische Energieinfrastruktur (TEN-E) sowie für eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren