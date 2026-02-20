Europäische Kommission

Grundschule aus Rheinland-Pfalz gewinnt Europa-Schülerzeitungspreis



Die Schülerzeitung "Augstblatt" der Augst-Schulein Neuhäusel in Rheinland-Pfalz gewinnt den Schülerzeitungpreis "Europa" der Europäischen Kommission. Die Verleihung findet am 17. Juni 2026 im Bundesrat in Berlin statt.

Barbara Gessler, Vertreterin der EU-Kommission in Deutschland, sagte: "Die Redaktion der Augst-Schule hat ihren jungen Leserinnen und Lesern facettenreich und mit viel Kreativität gezeigt, was Europa und Demokratie bedeuten und wie sie in ihrem Schullalltag demokratische Prozesse bereits umsetzen. Ob in der Grundschule in Neuhäusel in Rheinland-Pfalz, ob in Berlin, in Brüssel oder Straßburg: zu verstehen, wie demokratische Prozesse funktionieren und wie wir daran teilhaben können, ist die Grundlage unseres friedlichen Zusammenlebens in Europa. Das ist wichtig - für uns alle, von der ersten Klasse bis ins Rentenalter. Herzlichen Glückwunsch an die Redaktion."

Der Schülerzeitungswettbewerb

Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder wird vom Verein Jugendpresse Deutschland e.V. organisiert. Zum siebzehnten Mal hat die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland ihren Europapreis vergeben, der mit 1000 Euro dotiert ist. In diesem Jahr konnte die Jury aus rund 40 Einsendungen von Schülerzeitungen ihren Favoriten für den Europapreis auswählen. Die Sitzung der Jury fand am Donnerstag und Freitag in Stuttgart statt.

Zielgruppengerecht und kreativ

Neben Texten und Bildern zur EU, zu einem Schulbesuch im Europahaus und dazu, wie die Schülerinnen und Schüler selbst in der Schule Demokratie leben und gestalten, laden sie ihre Leserinnen und Leser mit einer Europakarte und einem Rätsel ein, sich kreativ einzubringen.Mit dem Fokus ihrer Zeitung auf die Unterwasserwelt und den Weltraum greifen sie Themen auf, die auch für die Zukunft Europas sehr relevant sind.

Weitere Informationen

