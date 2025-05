Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 24. bis 31. Mai

Berlin (ots)

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Samstag, 24. Mai

München: Zamanand in Europa (bis 25. Mai)

Erleben Sie unseren Europa-Schwerpunkt beim Zamanand-Festival, das sich der Förderung von Integration, Nachhaltigkeit und kultureller Vielfalt widmet. Hier können große und kleine Bürgerinnen und Bürger Europa auf vielfältige Wiese entdecken, mit Musik, Kunst und Kultur, kulinarischen Angeboten und Gesprächsformaten mit Europa-Akteuren. Freuen Sie sich auf Podiumsdiskussionen, interaktive Workshops und Live-Musik. Das Festival schafft eine inspirierende Plattform für Dialog, Austausch und Zusammenarbeit in Europa. Weitere Informationen hier.

Montag, 26. Mai

Berlin: Exekutiv-Vizepräsident Séjourné zu politischen Gesprächen und Startup-Besuch in Berlin, Pressestatements mit Finanzminister Klingbeil

Der für Wohlstand und Industriestrategie zuständige Exekutiv-Vizepräsident der EU-Kommission Stéphane Séjourné ist am Montag zu politischen Gesprächen in Berlin. Er wird unter anderem die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Katherina Reiche, und den Bundesminister der Finanzen, Lars Klingbeil, treffen. Finanzminister Klingbeil und Exekutiv-Vizepräsident Séjourné werden nach ihrem Treffen am Montag um 17.30 Uhr im Bundesministerium der Finanzen (Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin) Presse-Statements geben. Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, sich unter presse@bmf.bund.de anzumelden. Zuvor, um 13 Uhr, besucht der Exekutiv-Vizepräsident das grüne Chemie-Startup DUDE CHEM in Berlin Treptow-Köpenick (Köpenicker Str. 325 · 12555 Berlin). DUDE CHEM ermöglicht als virtueller Deep-Tech-Hersteller eine umweltfreundlichere Versorgung mit Arzneimitteln und deren Zwischenprodukten, um die pharmazeutische Chemieindustrie in einen nachhaltigen Sektor zu verwandeln. Der Europäische Investitionsfonds (der "EIF") ist über zwei Fonds an DUDE CHEM beteiligt. Stéphane Séjourné wird sich bei einem Rundgang mit Sonja Jost, der Geschäftsführerin von DUDE CHEM über die Arbeit und Herausforderungen des Startups informieren. Am Mittwoch wird er in Brüssel die EU Start-up and Scale-up Strategie vorstellen. Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein, an dem Rundgang und einer anschließenden Frage-und-Antworte-Runde teilzunehmen. Wir bitten um Anmeldung bis 25.5., 20 Uhr unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu

Berlin: EU-Kommissar Micallef beim WDR Europaforum, bei der TINCON und für politische Gespräche in Berlin

EU-Kommissar Glenn Micallef, zuständig für Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport, ist zu politischen Gesprächen in Berlin. Dabei trifft er Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, und Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Außerdem besucht er das Deutsche Theater und trifft sich mit Vertretern der European Theatre Convention. Weiterhin besucht er die TINCON, eine Konferenz für digitale Jugendkultur. Der Kommissar besucht auch das WDR Europaforum, das dieses Jahr unter dem Titel "Was jetzt? Europa und der Angriff auf die Demokratie" steht. Um 12.35 Uhr nimmt er an einem Interview unter dem Titel "Einer für Alle? - Glenn Micallef und die Jugend Europas" teil. Bereits zuvor, um 12 Uhr, eröffnet Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, das Forum gemeinsam mit Georg Pfeifer, dem Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, und Katrin Vernau, der WDR-Intendantin. Das WDR Europaforum findet im Rahmen des Gesellschaftskongresses re:publica in der STATION am Gleisdreieck in Berlin statt. Weitere Programmteile kommen aus Brüssel. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Treffen des Rates für Landwirtschaft und Fischerei

Die Ministerinnen und Minister führen laut vorläufiger Agenda zunächst einen Gedankenaustausch mit der Kommission über die Marktlage nach der Invasion in die Ukraine und der Änderung der Zollpolitik in den USA. Anschließend besprechen sie die Vision für Landwirtschaft und Ernährung, die die Kommission im Februar vorgestellt hat. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz um 20.50 Uhr live. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten (Entwicklung)

Die Ministerinnen und Minister besprechen sich laut vorläufiger Agenda zur Entwicklungsfinanzierung, zu den Beziehungen EU-Afrika und Folgemaßnahmen zum Ministertreffen EU-Afrikanische Union. Außerdem prüfen die Ministerinnen und Minister die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Ukraine und dem Ukraine-Plan und besprechen das außenpolitische Handeln nach 2027. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz um 14 Uhr live. Weitere Informationen hier.

Dienstag, 27. Mai

Brüssel: Kommissar Brunner beim WDR Europaforum

Magnus Brunner, Kommissar für Inneres und Migration, nimmt im Rahmen des WDR Europaforums um 14.30 Uhr aus Brüssel an einem Interview zum Thema "Bis hierhin und nicht weiter? Grenzen der Abschottung" teil. Programm sowie weitere Informationen hier.

Brüssel: Treffen des Rates für Allgemeine Angelegenheiten

Laut vorläufiger Agenda tauschen sich die Ministerinnen und Minister zunächst zur Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates am 26. und 27. Juni 2025 aus. Anschließend findet eine Anhörung zu den Werten der Union in Ungarn/Artikel 7 Absatz 1 EUV statt. Anschließend tauschen die Ministerinnen und Minister sich zur länderspezifischen Diskussion zum jährlichen Dialog zur Rechtsstaatlichkeit aus und verabschieden eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier.

Mittwoch, 28. Mai

Aachen: Kommissionspräsidentin von der Leyen an der RWTH, im Dialog mit Jugendkarlspreisträgern und im Gespräch mit dem Chefredakteur der Aachener Zeitung

Am Nachmittag, um 14.15 Uhr, besucht die designierte Karlspreisträgerin 2025, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die RWTH Aachen und spricht dort mit Forschenden und Studierenden. Ort: Hochschulverwaltung RWTH SuperC - 52062, Templergraben 55, 52062 Aachen. Am Abend werden die diesjährigen Jugendkarlspreisträger vorgestellt und begegnen der Präsidentin. Ursula von der Leyen stellt sich zudem den Fragen des Chefredakteurs der Aachener Zeitung, Thomas Thelen. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Ort: Katschhof, 52062 Aachen. Weitere Informationen und Anmeldung hier.

Aachen: Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn mit Infostand auf dem Katschhof (bis 29. Mai)

Die Regionalvertretung der EU-Kommission in Bonn ist mit einem Stand auf dem Katschhof vertreten. Hier können Sie sich umfassend über aktuelle europäische Themen und Initiativen informieren. Unsere Aktivitäten umfassen eine Fotobox, eine Wunschwand zur Zukunft der EU, und ein spannendes Quiz über die EU, bei dem Sie Ihr Wissen testen und tolle Preise gewinnen können. Auch das EUROPE DIRECT Aachen ist vor Ort. Unter dem Motto "Europa verstehen leicht gemacht" bietet das Team zahlreiche kostenlose Broschüren, Poster, Karten und Spiele für alle Altersgruppen an. Für Kinder gibt es einen Maltisch, an dem die Kleinen kreative Europa-Malbücher gestalten können. Die Stände sind am Mittwoch bin 16 bis 20 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 12 bis 20 Uhr. Ort: Katschhof, 52062 Aachen. Weitere Informationen hier.

Berlin: Renate Nikolay, stellv. Generaldirektorin DG Connect, auf der re:publica25

Renate Nikolay, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien (DG Connect) der EU-Kommission, diskutiert im Rahmen der re:publica25 mit Falk Steiner zum Thema "Digitalpolitik: Kriegt Brüssel das geregelt?". Von 10.30 Uhr bis 11 Uhr auf Bühne 5, weitere Informationen hier. Um 14.15 Uhr findet für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ein Hintergrundgespräch in der Station (1. OG, Presse Lounge) statt. In dem Gespräch geht es aktuelle digitale Schwerpunktthemen, wie das Gesetz über Digitale Dienste und Instrumente zur Bekämpfung von Desinformation und ausländischer Informationsmanipulation- und Einflussnahme (FIMI) sowie Jugendschutz. Anmeldung - ausschließlich für Medienvertreterinnen und Medienvertreter - bitte 27. Mai 18 Uhr, unter COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu

Brüssel: Exekutiv-Vizepräsidentin Virkkunen beim WDR-Europaforum

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, steht um 13.45 Uhr mit einen Impuls aus Brüssel auf dem Programm des WDR Europaforums. Weitere Informationen hier.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Laut vorläufiger Agenda wollen die Kommissarinnen und Kommissare eine EU-Start-up- und Scale-up-Strategie, ein strategisches Konzept der EU für die Schwarzmeerregion sowie eine Vereinfachung der Garantie für externe Maßnahmen annehmen. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz live.

Donnerstag, 29. Mai

Aachen: Verleihung des 75. Internationalen Karlspreises an Kommissionspräsidentin von der Leyen

Die feierliche Zeremonie zur Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Krönungssaal des Aachener Rathauses beginnt um 11.15 Uhr. Die Ehrung würdigt ihre Verdienste um die europäische Einigung und ihre Führungsrolle in herausfordernden Zeiten. Als Festredner sind Bundeskanzler Friedrich Merz und König Felipe VI. von Spanien angekündigt. Um 13 Uhr empfangen der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums, Dr. Jürgen Linden, und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen die Kommissionspräsidentin auf der Bühne auf dem Katschhof. Ort: Katschhof, 52062 Aachen. Weitere Informationen hier.

Freitag, 30. Mai

Berlin: Veranstaltung "Europamonat im Erlebnis Europa Berlin - Mitreden, Mitgestalten, Mitfeiern" (bis 31. Mai)

Die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland laden Besucherinnen und Besucher zu interaktiven Aktionen und anregenden Diskussionen ein. Im Erlebnis Europa können sie ihr Wissen beim EU-Quiz testen und spannende Preise gewinnen. An zwei Abstimmungstafeln können sie ihre Meinung äußern und sich an Diskussionen über die Europäische Union, ihre Politik und ihre Zukunft beteiligen. Die EU-Expertinnen und -Experten stehen ihnen für Gespräche zur Verfügung - unter anderem zu Themen wie dem neuen Mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Geöffnet ist die Veranstaltung jeweils von 10 bis 18 Uhr, Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Weitere Informationen hier.

Samstag, 31. Mai

Berlin: Babylon Europa - ein Fest der kulturellen Vielfalt

BABYLON EUROPA feiert in der ufaFabrik ab 16 Uhr wieder ein Fest der kulturellen Vielfalt mit Kunstschaffenden aus 13 Regionen und Ländern Europas. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren ein selbst erarbeitetes Programm und gestalten gemeinsam den Showabend mit Live-Musik, Artistik und Performances. Die verschiedenen Kunstformen treffen auf der Bühne aufeinander, feiern die kulturelle Identität und Diversität Europas und setzen sich mit dem diesjährigen Thema des Kulturfests "Stimme als Instrument" auseinander. Dieses Jahr bildet die Veranstaltung den Abschluss des Europa-Monats. Babylon Europa ist ein Event von EUNIC, der Vereinigung der nationalen Kulturinstitute, und findet in Kooperation mit der Senatskanzlei Berlin und der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland statt. Gosia Binczyk, stellvertretende Leiterin der Kommissionsvertretung, hält gegen 20 Uhr ein Grußwort. Der Eintritt ist frei. Ort: ufaFabrik, Viktoriastr. 10-18, 12105 Berlin. Weitere Informationen hier.

München: Kommissar Micallef vertritt die Kommission beim UEFA Champions League Finale

Glenn Micallef, Kommissar für Fairness zwischen den Generationen, Jugend, Kultur und Sport, trifft sich zunächst mit Aleksander Ceferin, Präsident der UEFA und vertritt anschließend die Europäische Kommission beim Finale der UEFA Champions League.

