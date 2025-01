Europäische Kommission

EU-Terminvorschau vom 31. Januar bis 7. Februar

Berlin (ots)

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Freitag, 31. Januar

Nürnberg: Kommissionsvertreter Bücherl auf der Spielwarenmesse

Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, besucht am 31. Januar zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr die Nürnberger Spielwarenmesse. Zusammen mit Ulrich Brobeil, dem Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie, bespricht er "Neue Leitplanken für Europa" im Nürnberger Messezentrum, Halle 3A im Toy Business Forum. Thema sind die Prioritäten der neuen Kommission im Bereich nachhaltiger Wohlstand und Wettbewerb und ihre Relevanz für die Spielwarenindustrie. Programm hier, Tickets hier und weitere Informationen hier.

Montag, 3. Februar

Brüssel: Informelles Treffen der EU-Führungsspitzen

In einer Sicherheitslage, die von Russlands Krieg gegen die Ukraine, zunehmenden hybriden und Cyberangriffen auf Mitgliedstaaten und der Lage im Nahen Osten geprägt ist, werden die EU-Führungsspitzen über die europäische Verteidigung und die Stärkung der Verteidigungsfähigkeiten beraten. Seitens der EU-Kommission wird Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. NATO-Generalsekretär Mark Rutte wurde zu einem Mittagessen eingeladen; der Premierminister des Vereinigten Königreichs Keir Starmer zu einem Abendessen. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier.

Warschau: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Wettbewerbsfähigkeit und Handelsfragen (bis 4. Februar)

Die Ministerinnen und Minister bewerten die aktuellen Instrumente, die die globale Wettbewerbsfähigkeit der EU unterstützen. Sie beraten auch darüber, wie Handels- und Industriepolitik besser verknüpft, die Widerstandsfähigkeit des Binnenmarkts erhöht und ein gemeinsamer Ansatz gegenüber den externen Partnern der EU entwickelt werden kann. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live. Weitere Informationen hier.

Mittwoch, 5. Februar

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Die Kommissarinnen und Kommissare besprechen laut vorläufiger Agenda eine Mitteilung über die Bewältigung von Herausforderungen bei Plattformen für den elektronischen Handel. EbS überträgt die abschließende Pressekonferenz live.

Donnerstag, 6. Februar

Stuttgart: Kommissionsvertreterin Gessler bei Podiumsdiskussion zur Wettbewerbsfähigkeit trotz Dekarbonisierung

Die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gegenwart. Die Bedeutung einer klaren und nachhaltigen Strategie für Europa tritt immer deutlicher zu Tage. Es braucht klare EU-Rahmenbedingungen, um Innovation, Arbeitsplätze und saubere, bezahlbare Energie zu fördern. Zu diesem Thema diskutieren unter anderem Barbara Gessler, Vertreterin der Europäischen Kommission in Deutschland, im Rahmen der Podiumsdiskussion "Wettbewerbsfähig trotz Dekarbonisierung? Ein neuer Plan für nachhaltigen Wohlstand in Europa" von 18 bis 19.30 Uhr im Hospitalhof in Stuttgart. Anmeldungen und weitere Informationen hier.

Ellwangen: Kommissionsvertreter Bücherl bei Podiumsdiskussion "Agrarpolitik im Dialog - Perspektiven für die Landwirtschaft"

Im Rahmen der Podiumsdiskussion diskutiert unter anderem Wolfgang Bücherl, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, über die Herausforderungen der Landwirtschaft mit Blick auf den Klimawandel, die Ressourcenschonung und die Ernährungssicherheit. Im Fokus stehen die Auswirkungen der Ergebnisse der Agrardialoge auf die Landwirtschaft im Ostalbkreis und wie die EU-Politik sich bei der Aushandlung eines neuen mehrjährigen Haushalts an den Bedürfnissen vor Ort orientiert. Zeit: 9.30 bis 12.15 Uhr, Ort: Lindenhof 1 in Ellwangen. Anmeldung und weitere Informationen hier.

Danzig: Besuch der Kommission anlässlich der polnischen EU-Ratspräsidentschaft (bis 7. Februar)

Das Kollegium der EU-Kommission trifft sich anlässlich der polnischen EU-Ratspräsidentschaft mit Mitgliedern der polnischen Regierung zu Gesprächen über die Prioritäten des polnischen EU-Ratsvorsitzes. Es findet u.a. eine Plenarsitzung unter Vorsitz von Premierminister Donald Tusk und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen statt. Polen hat am 1. Januar die Ratspräsidentschaft der EU für sechs Monate übernommen. Unter dem Motto "Sicherheit, Europa!" will die Präsidentschaft Aktivitäten zur Stärkung der europäischen Sicherheit in all ihren Dimensionen unterstützen. Weitere Informationen zur polnischen Ratspräsidentschaft hier, zum Besuch der Kommission hier.

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell