SR Saarländischer Rundfunk

Die Altfett-Mafia: Kriminelle stehlen bundesweit altes Speisefett im Millionenwert

Recherche des Saarländischen Rundfunks beleuchtet Geschäft mit ungewöhnlichem Diebesgut

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Kriminelle haben es nach Recherchen des Saarländischen Rundfunks deutschlandweit auf ein ungewöhnliches Diebesgut abgesehen. Sie stehlen von Restaurants und Fastfood-Ketten das gebrauchte Speisefett. Dabei hat das alte Frittenfett durchaus noch einen Wert: Es wird benötigt - für die Herstellung von Biodiesel. Der Branchenverband BDE spricht von einem Millionenschaden.

Bundesweit stehlen Kriminelle das Altspeisefett von Hinterhöfen der Restaurants, wo es in speziellen Tonnen lagert. Die Täter schöpfen das Fett mithilfe von Eimern ab oder stehlen es mitsamt Behälter. Das zeigen mehrere Überwachungsvideos, die dem SR vorliegen.

Den Schaden haben sowohl die Gastronomen als auch deren Entsorgungsunternehmer. Denn die Restaurant-Besitzer verkaufen das Fett normalerweise an Recyclingunternehmen und diese verkaufen es weiter an Raffinerien oder Aufbereitungsanlagen - bis zu 900 Euro pro tausend Kilo Altfett werden dafür aktuell gezahlt. Der für die Recycling-Unternehmen zuständige Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) schätzt, dass der jährliche Schaden durch Altfettdiebe in Deutschland im Millionen-Euro-Bereich liegt.

Entsorger wie der Unternehmer Stefan Henning aus dem pfälzischen Germersheim sprechen von einer "existenziellen Bedrohung" für ihren Betrieb. "Wenn wir Touren fahren mit unseren Fahrzeugen, haben wir am Tag circa zwei bis drei Diebstähle, die wir gesichert nachweisen können", sagt er. So sei ihm durch die Diebstähle allein in diesem Jahr schon ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Insgesamt hätten betroffene Recycler schon weit mehrere hundert Strafanzeigen erstattet - ohne großen Erfolg.

Weil sich die Diebstähle häufen, vermuten die Entsorger und auch der BDE gut organisierte Banden hinter den Taten.

Diese Einschätzung teilt auch ein Informant aus dem Entsorgungsgewerbe, der aus Sicherheitsgründen anonym bleibt. Seine Identität ist dem SR bekannt. Er hatte Kontakt zu Mitgliedern einer Bande von Altfett-Dieben - und bestätigt: Angst, von deutschen Behörden erwischt zu werden, zeigen die Kriminellen nicht.

"Es fiel der Begriff Eldorado", erinnert sich der Informant an seine Begegnung mit Tätern. Diese seien ebenso schamlos wie selbstsicher aufgetreten: "Sie klauen das alte Speisefett und sie benutzen auch den Begriff 'klauen'. Da haben die gar keine Hemmungen."

Deshalb hatte sich der BDE bereits im März 2023 an die Justizministerkonferenz der Länder (JuMiKo) gewandt mit der Forderung nach der Einrichtung von Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften für dieses Delikt. Wie das Justizministerium von Sachsen, das derzeit den Vorsitz der Konferenz der Justizminister innehat, mitteilt, haben sich die Justizminister trotz Bitten des BDE bis heute aber nicht mit den Altfett-Diebstählen befasst.

Original-Content von: SR Saarländischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuell