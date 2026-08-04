Nestlé Deutschland AG

Neue Auszubildende und dual Studierende starten bei Nestlé in die Zukunft

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Frankfurt am Main (ots)

Rund 50 Nachwuchstalente starten bei Nestlé Deutschland in die Ausbildungssaison 2026: An verschiedenen Werksstandorten und in der Frankfurter Zentrale beginnen Auszubildende und dual Studierende ihre berufliche Laufbahn. Damit setzt das Unternehmen die kontinuierliche Förderung junger Talente fort und eröffnet vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in unterschiedliche Berufsfelder.

Wie werden Lebensmittel hergestellt, konserviert und gelagert? Wie stellt Nestlé hohe Qualitätsstandards sicher? Und wie lassen sich digitale Vertriebskanäle weiterentwickeln? Das und vieles mehr lernen die Azubis und dual Studierende bei Nestlé etwa als angehende Fachkräfte für Lebensmitteltechnik, Chemielaborant:innen, Milchtechnolog:innen und E-Commerce-Kaufleute. Nestlé bildet bundesweit in zwölf technischen, lebensmittelnahen und kaufmännischen Berufen aus. Auch 2026 profitieren Nachwuchskräfte von vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten in Produktion, Technik, Verwaltung und Digitalisierung.

Ab August beginnen zahlreiche neue Auszubildende ihre Ausbildung, darunter acht im Werk in Hamburg, neun im Nestlé Nutrition-Werk in Biessenhofen und sieben Azubis sowie zwei dual Studierende bei Maggi in Singen. In der Frankfurter Zentrale starten Mitte Oktober zudem fünf Nachwuchskräfte ihre Ausbildung zu Industriekaufleuten und zwei Dual Studierende. In den Werken starten die meisten Auszubildenden in den Berufsfeldern Lebensmitteltechnik und Lagerlogistik. Nestlé legt großen Wert darauf, junge Menschen praxisnah zu qualifizieren und ihnen langfristige Perspektiven zu bieten: In der Regel werden 80 Prozent der Absolvent:innen nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung im Unternehmen übernommen.

Lukas Hägert, Auszubildender im ersten Lehrjahr zum Elektroniker für Automatisierungstechnik im Maggi Werk Singen: "Durch die Stationen in verschiedenen Abteilungen sammeln wir viele praktische Einblicke und können einiges lernen. Und dass wir schon früh Verantwortung übernehmen dürfen, zeigt, wie viel Vertrauen in uns Auszubildende gesetzt wird. Das motiviert mich sehr."

Lea-Sophie Heinz, Auszubildende zur Industriemechanikerin im zweiten Lehrjahr im Nestlé Nutrition Werk Biessenhofen: "Kein Tag ist wie der andere: Ich lerne ständig neue Aufgaben kennen, arbeite an unterschiedlichen Maschinen und bringe auch eigene Ideen ein. Besonders stolz war ich, als ich erstmals einen eigenen Auftrag von der Planung bis zur Montage selbstständig umsetzen durfte."

Neue Angebote: Ausbildungsberuf Koch/Köchin und Dualer Studiengang Personalisierte Ernährung

Neu im Ausbildungsportfolio sind in diesem Jahr unter anderem die Bereiche Personalisierte Ernährung sowie der Ausbildungsberuf Koch/Köchin. Erstmals bildet Nestlé Deutschland am Standort Frankfurt eine angehende Köchin aus. In der hauseigenen Betriebsgastronomie sorgt ein rund 25-köpfiges multinationales Team aus Küche und Service täglich für die Verpflegung der rund 1.400 Mitarbeitenden am Standort. Frisch zubereitete, saisonale und regionale Speisen stehen dabei ebenso im Fokus wie Qualität, Abwechslung und nachhaltige Konzepte.

Die dreijährige Ausbildung vermittelt das gesamte Spektrum des Kochberufs: von Warenkunde und modernen Zubereitungstechniken über Menüplanung und Kalkulation bis hin zu nachhaltigem Wirtschaften und der Entwicklung zeitgemäßer Gerichte. Die Auszubildende erhält dabei einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Betriebsgastronomie und lernt, wie sich kulinarische Qualität, wirtschaftliches Arbeiten und die Verpflegung vieler Gäste erfolgreich miteinander verbinden lassen.

Ebenfalls neu ist der Duale Studiengang Personalisierte Ernährung, mit dem Nestlé in diesem Jahr einen Pilotversuch startet. Das Studium wird in Kooperation mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Heilbronn angeboten. Im Mittelpunkt stehen Ernährungswissenschaften, Gesundheitsförderung sowie digitale Ernährungslösungen.

"Junge Menschen bringen frische Ideen, Neugier und jede Menge Potenzial mit. Mit unseren neuen Ausbildungsangeboten wollen wir ihnen die Chance geben, genau das einzubringen. Dabei geht es uns nicht nur um Wissen und praktische Erfahrung, sondern auch darum, Selbstvertrauen aufzubauen, neue Perspektiven zu eröffnen und Talente auf ihrem individuellen Weg zu begleiten", sagt Jan Rebmann, Executive Chef Gastrowelt Frankfurt.

Unabhängig vom Ausbildungs- oder Studiengang durchlaufen alle Nachwuchskräfte in ihren ersten Monaten eine intensive Einarbeitungs- und Orientierungsphase. Dieses strukturierte Onboarding unterstützt sie dabei, sich schnell im Unternehmen zurechtzufinden, Netzwerke aufzubauen und ihre individuellen Stärken weiterzuentwickeln.

Mit dem breiten Ausbildungsangebot und neuen, zukunftsorientierten Berufsbildern unterstreicht Nestlé in Deutschland auch 2026 ihren Anspruch, jungen Menschen attraktive Perspektiven zu bieten und sie langfristig für das Unternehmen zu begeistern.

Nestlé needs YOUth

Mit der globalen Initiative " Nestlé needs YOUth" unterstützt Nestlé junge Menschen weltweit dabei, ihre beruflichen Perspektiven zu verbessern. Durch Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote, Programme für Unternehmertum sowie Initiativen fördert das Unternehmen wichtige Zukunftskompetenzen und eröffnet neue Karrierechancen. Bis heute hat die Initiative weltweit mehr als 10 Millionen junge Menschen erreicht.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und der Gewinnung junger Talente für den Agrarsektor. Gemeinsam mit Partnern wie Goodwall und der United Nations University bietet Nestlé digitale Lernangebote sowie Agripreneurship-Programme an, um junge Menschen für eine Karriere in der Landwirtschaft zu begeistern und ihre Zukunftschancen zu stärken.

Informationen über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten gibt es auf dem Nestlé Karriereportal unter www.nestle.de/jobs/einstieg. Auch die lokalen Ausbildungsverantwortlichen an den Werksstandorten stehen für Fragen zur Verfügung.

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