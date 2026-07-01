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Mandat für Tiere: Petition fordert Bundesregierung zum Handeln auf

Humane World for Animals Tierschutz-Barometer 2026 zeigt klare Leistungslücke der Bundesregierung beim Tierschutz

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Berlin (ots)

Humane World for Animals Deutschland (ehemals Humane Society International) startet heute die Kampagne und Petition "Mandat für Tiere". Damit fordert die Tierschutzorganisation die CDU-geführte Bundesregierung auf, den Willen der Bürger*innen beim Tierschutz ernst zu nehmen und in konkrete politische Maßnahmen zu übersetzen.

Gesellschaftlicher Wille trifft auf politische Lücke

Grundlage der Kampagne ist der erstmals veröffentlichte Humane World for Animals Tierschutz-Barometer 2026, eine bundesweit repräsentative Umfrage mit über 1.500 Menschen in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen: Deutschland ist eine Tierschutz-Nation, doch politisch bleibt dieses Mandat bislang weitgehend unbeantwortet. Nur rund ein Fünftel der Befragten ist der Meinung, dass die Bundesregierung aktuell genug für den Tierschutz tut. Fast zwei Drittel erwarten deutlich mehr Engagement. Damit besteht eine klare "Government Performance Gap", eine Leistungslücke der Bundesregierung.

Mehr als Tierschutz: Relevanz für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Die Ergebnisse des Humane World for Animals Tierschutz-Barometers 2026 sind nicht nur politisch relevant, sondern betreffen auch Wirtschaft, Industrie und Konsument*innen. Sie zeigen gesellschaftliche Erwartungen an Regulierung, Transparenz, Lieferketten, Produktionsstandards und Konsumentscheidungen - etwa im Lebensmittelsystem, in der Chemie- und Pharmaindustrie, als auch im Handel oder in der Modebranche. Damit liefert der Report wichtige Hinweise darauf, wo sich politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen künftig verändern sollten.

Die zentralen Forderungen der Petition

Mit der Petition "Mandat für Tiere" bündelt Humane World for Animals zentrale Forderungen aus dem Tierschutz-Barometer 2026. Dazu gehören:

Eine bundesweite Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen und Unterstützung nachhaltiger Populationsmanagementprojekte.

Mehr Transparenz im Lebensmittelsystem, darunter ein Verbot von Eiern aus Käfighaltung in verarbeiteten Produkten und verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Eiern.

Förderung und Investitionen in tierleidfreie Methoden sowie ein schrittweiser Ausstieg aus Tierversuchen.

Strengere nationale und EU-weite Regeln für Wildtiere als Haustiere, einschließlich einer Positivliste ein Importverbot für Jagdtrophäen geschützter Arten, inklusive Löwentrophäen aus sogenannter Gatterjagd aus Südafrika.

Unterstützung eines EU-weiten Verbots von Pelztierfarmen.

Sylvie Kremerskothen Gleason, Landesdirektorin von Humane World for Animals Deutschland, sagt: "Unser Humane World for Animals Tierschutz-Barometer zeigt deutlich: Die Menschen in Deutschland sind der Politik hierzulande beim Tierschutz weit voraus. Sie wollen mehr Engagement, strengere Regeln und mehr Transparenz für das Wohl der Tiere. Mit der Petition 'Mandat für Tiere' machen wir diesen gesellschaftlichen Auftrag sichtbar und fordern die Bundesregierung auf, dieses Mandat ernst zu nehmen."

Digitale Kampagne macht das Mandat sichtbar

Die Kampagne will den Willen der Bürger*innen für mehr Tierschutz aufzeigen und baut über mehrere Monate hinweg kontinuierlich öffentliche Aufmerksamkeit und politischen Druck auf. Humane World for Animals veröffentlicht kurze Videos, die jeweils ein Kapitel des Tierschutz-Barometers aufgreifen - von Straßenkatzen über sogenannte Nutztiere und tierleidfreie Wissenschaft bis hin zu Wildtieren, Trophäenjagd und Pelztierhaltung. Die Videos zeigen das Mandat für Tiere aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Das erste Video ging heute online (Instagram, Facebook).

Die gesammelten Unterschriften sollen anschließend an die Bundesregierung in Berlin übergeben werden. Die Petition "Mandat für Tiere" kann hier unterzeichnet werden: humaneworld.org/mandat-fuer-tiere.

Der vollständige Humane World for Animals Tierschutz-Barometer 2026 mit allen Ergebnissen kann hier eingesehen werden, in diesem Video werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und hier gibt es passendes Bildmaterial, inkl. Tierbilder und Infografiken (mit oder ohne Logo) sowie dem Video zum Herunterladen. Die dezidierte Website enthält alle wichtigen Informationen.

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Hinweis an die Redaktionen:

Der Humane World for Animals Tierschutz-Barometer 2026 liefert repräsentative Ergebnisse zu zentralen Tierschutzthemen in Deutschland, darunter Straßenkatzen, sogenannte Nutztiere und das Lebensmittelsystem, tierleidfreie Wissenschaft, Wildtiere als Haustiere, Trophäenjagd und Pelztierhaltung. Die einzelnen Themenfelder können auch separat redaktionell aufgegriffen werden. Für alle Themen stehen unseren internationalen Expert*innen sowie Sylvie Kremerskothen Gleason gerne zum Gespräch zur Verfügung.

Über Humane World of Animals

Seit über 70 Jahren kämpft Humane World for Animals - ehemals Humane Society International - gegen die Ursachen von Tierquälerei und Tierleid, um einen nachhaltigen Wandel zu bewirken. Wir sind in über 50 Ländern aktiv und mit Millionen Unterstützerinnen und Unterstützern fokussieren wir uns darauf, nachhaltige Lösungen für die größten Probleme zu finden, denen Tiere gegenüberstehen. Unser Ziel ist es, die grausamsten Praktiken zu beenden, Tiere in Krisen zu versorgen und eine stärkere Tierschutzbewegung aufzubauen. Über Grenzen hinweg setzen wir uns gemeinsam für ein dauerhaftes Umdenken - auf gesellschaftlicher sowie auf politischer und unternehmerischer Ebene - ein. Mit breitem Fachwissen und Mitgefühl widmen wir uns komplexen globalen Tierschutzthemen, um unserem Namen und der Vision dahinter gerecht zu werden.

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