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Jeder Spieltag ein Umsatzbringer: Sky Business bringt mit der Bundesliga 38% mehr Gäste in Gastronomie und Hotellerie

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Unterföhring (ots)

2 Mio. Zuschauer sehen jede Woche Live-Sport von Sky außer Haus - pro Übertragung gibt jeder Gast im Schnitt 15,89EUR aus

Bundesliga als Frequenzbringer: 1,59 Mio. Fans pro Woche verfolgen die Bundesliga in der Gastronomie live auf Sky Sport, +38 % mehr Gäste zu Bundesliga-Übertragungszeiten

47 % aller Zuschauer sehen die Spiele in einer der vielen Sky Sport Bars

Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich American-Football-Fans in Bars und Hotels

Sämtliche Angebote für Geschäftskunden: business.sky.de/sportsbar

Unterföhring, 21. August 2026 - Wenn der Flutlichtfreitag am 28. August die Bundesligasaison 2026/27 eröffnet, beginnt für die Gastronomie die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Aktuelle Zahlen des OOH-Panels 2025/26 (Ipsos) unterstreichen: Live-Sport-Übertragungen von Sky Sport sind für Gastgeber in Deutschland ein relevanter Wirtschaftsfaktor und Treiber zusätzlicher Umsätze. Millionen Gäste verfolgen Woche für Woche Sport in Bars, Restaurants oder Hotels. Mit Sky Business wird so jeder Spieltag zum Umsatzbringer.

Live-Sport außer Haus ist ein Millionengeschäft

Rund 2 Millionen Zuschauer sehen in Deutschland im Schnitt jede Woche Livesport-Übertragungen von Sky Sport außer Haus. Dabei geben sie durchschnittlich 15,89EUR aus.

Die Bundesliga füllt die Häuser

Zugpferd und Zuschauermagnet bleibt die Bundesliga: 1,59 Millionen Fans verfolgen im Durchschnitt pro Woche die Bundesliga auf Sky Sport in der Gastronomie. Alleine den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund im Februar sahen 1,59 Millionen Zuschauer außer Haus.

Und das Wachstumspotenzial steigt weiter: Mit 44 % zusätzlichen Bundesliga-Anstoßzeiten seit der Saison 2025/26 ergeben sich deutlich mehr Anlässe für einen Besuch in den Lokalen. Die Gäste-Frequenz bei Bundesliga-Übertragungen ist im selben Zeitraum um 38 % gestiegen. Mehr Spiele zu mehr Anstoßzeiten schaffen für die Gastronomie zusätzliche Besuchsanlässe und damit Potenzial für vollere Häuser und steigende Umsätze.

Sportsbar-Paket: Der gesamte Sport an einem Ort

Mit dem Sportsbar-Paket erhalten Geschäftskunden vollen Zugriff auf die gesamte Sportwelt: In der Bundesliga können alle Freitagsspiele, alle Einzelspiele am Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend live erlebt werden. Mit "Multiview" haben die Gäste zusätzlich die Möglichkeit, alle parallel stattfindenden Spiele am Samstag gleichzeitig verfolgen. Außerdem gibt es von Freitag bis Sonntag alle Spiele der 2. Bundesliga inklusive der Konferenz live.

Darüber hinaus gibt es noch mehr Spitzenfußball live: Das Dienstags-Topspiel der UEFA Champions League* über Prime Video, die Spiele der Premier League und alle Partien des DFB-Pokals. Weitere Sport-Highlights sind zudem: alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, Tennis, NBA, NHL und vieles mehr. Mehr Live-Sport geht nicht!

* Exklusive Partnerschaft mit Amazon Prime Video: Die Spiele von Prime Video sind im Sky Sportsbar Paket enthalten, auf dem Kanalplatz 294. Sei dabei, wenn die UEFA Champions League in deiner Gastronomie zu einem unvergesslichen Erlebnis für deine Gäste wird.

Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich American Football Fans in Bars und Hotels

Mit Sky Business endet die Sport-Woche nicht mit dem Bundesliga-Wochenende: Ab dem 13. September bringt der neue, rund um die Uhr verfügbare Sender Sky Sport NFL die populärste US-Sportart live in Bars, Restaurants und Hotels. So werden zusätzliche Zielgruppen erschlossen und attraktive, besucherstarke Anlässe am Sonntagabend geschaffen. Jeden Sonntag zeigt Sky Sport zwei Einzelspiele, die deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die alle parallel laufenden Begegnungen begleitet, sowie die amerikanische "NFL RedZone" im Original, die Night Games und weitere NFL-Inhalte. Zum Auftakt der Regular Season 2026 überträgt Sky Sport unter anderem die Cincinnati Bengals gegen die Tampa Bay Buccaneers und die Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers.

Saisonstart-Kampagne mit Sebastian Hellmann

Begleitet wird der Bundesliga-Saisonstart von einer eigenen Sky-Business-Kampagne rund um die Sky Sportbars. Als Testimonial führt Sky Moderator Sebastian Hellmann durch die Kampagne und macht den Mehrwert von Live-Sport für die Gastronomie und Hotellerie erlebbar. Der Kampagnen-Clip sowie alle Angebote für Geschäftskunden sind unter business.sky.de/sportsbar abrufbar.

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