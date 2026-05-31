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Erstes Hochzeitsfoto aus Saint Tropez:

"Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" exklusiv ab 6. Juni auf Sky und WOW

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Unterföhring (ots)

xklusive Feier des Paares gestern in Saint Tropez mit über hundert Gästen

Die finale Hochzeitsepisode ist ab 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW verfügbar

Erstes exklusives Bildmaterial von der Hochzeit und zur Serie finden Sie hier

Unterföhring, 31. Mai 2026 - Ralf Schumacher und Étienne Schumacher gaben sich gestern, am 30. Mai im Rathaus in Saint-Tropez das Ja-Wort.

Mit 110 Gästen, darunter Sohn David als Trauzeuge mit Frau Vivien und Vater Rolf, feierten die beiden an der Côte d'Azur.

Dabei waren auch Sky Experte Peter Hardenacke, Sky Formel 1-Kommentator Sascha Roos und die TV Persönlichkeiten Carmen und Robert Geiss, sowie viele weitere Gäste.

Nach der Zeremonie im Rathaus ging es für die Gäste in den Strandclub "La Bouillabaisse" zum Dinner bei Sonnenuntergang. Neben stimmungsvoller Live Music war ein besonderes Highlight das großes Feuerwerk kurz nach Mitternacht.

Das erste offizielle Hochzeitsfoto finden Sie hier. Bildcredit: Sky/Thibault Daliphard - rechtefrei verwendbar mit Sendehinweis ["Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" bei Sky und Wow]

Die Feierlichkeiten wurden im Rahmen des vierteiligen Sky Original Doku-Follows im Auftrag von Sky Deutschland von Tresor TV begleitet.

Die exklusive Hochzeitsepisode mit Einblicken in die emotionalsten Momente ist ab dem 6. Juni exklusiv bei Sky und WOW zu sehen.

Ausstrahlung:

Die ersten beiden Episoden der Serie sind bereits verfügbar, Episode 3 ist ab 4. Juni verfügbar und das große Finale mit exklusiven Einblicken in die Hochzeitsfeierlichkeiten ist ab Samstag, 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One am 11. Juni um 20.15 Uhr zu sehen.

Über "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja":

Die Serie folgt dem früheren Formel-1-Piloten und heutigen Sky-Motorsport-Experten und seinem Partner Étienne durch ihren gemeinsamen Alltag - bei Events, als Unternehmer, beim Golfen sowie im Kreis von Freunden und Familie.

Zugleich gewährt die Doku exklusive Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur: Ob Location-Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung - die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ganz nah dabei und erleben das Paar offen und authentisch.

Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden ganz exklusiv und zeigt sie privat, emotional und zugleich unterhaltsames auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens.

Tresor TV produziert das vierteilige Sky Original Doku-Follow im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Axel Kühn, Executive Producer Tobias Cullmann, Regisseurin ist Annika Blendl, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Weiteres Bildmaterial finden Sie hier (Credit: Sky/Andreas Büttner bzw. aus der Produktion Sky/Tresor TV).

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.de

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