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"Diese Ochsenknechts": Große News am Kapstadt-Beach und Nataschas Wahrheit zum Staffelfinale

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Unterföhring (ots)

In der 8. und letzten Folge der 5. Staffel von "Diese Ochsenknechts" (verfügbar ab Dienstag, dem 26. Mai exklusiv auf Sky und WOW und zu sehenbei Sky One um 20:15 Uhr) überschlagen sich die Ereignisse. Während der Familienurlaub in Kapstadt eigentlich für positive Erlebnisse sorgen sollte, gerät vor allem Natascha immer wieder an ihre Grenzen: Beim "Firewalk" und im Haikäfig muss sie all ihren Mut zusammennehmen und der schwelende Streit mit Tochter Cheyenne bringt sie an einen kritischen Punkt. Um endlich Klarheit zu schaffen, wagt Natascha einen drastischen Schritt und stellt sich einem Lügendetektortest! Auch Jimi sorgt in Südafrika weiter für Gesprächsstoff: Am Strand überrascht er seine Familie plötzlich mit einer geheimnisvollen Frau an seiner Seite und die emotionalen Reaktionen sprechen Bände. Doch für die absolute Breaking News sorgt Wilson: Er will in seiner Beziehung den nächsten Schritt gehen! Zurück in Berlin legt sich Natascha unters Messer und unterzieht sich einer Schönheitsoperation - mit schmerzhaften Folgen.

Hai-Alarm bei den Ochsneknechts!

Nachdem sich die halbe Familie beim "Firewalk" über glühende Kohlen eher versengte Fußsohlen als eine Portion Selbstbewusstsein geholt hat, steht nun die nächste Mutprobe an: Mit Neoprenanzug und Atemgerät soll es mitten auf dem Ozean hinab in einen Hai-Käfig gehen, um sich die gefräßigen Unterwasser-Raubtiere aus der Nähe anzusehen. "Wie eine Streichholzschachtel, nur mit ein paar Stäben zusammengezimmert", wird Natascha schon beim Betrachten des Käfigs misstrauisch. Doch der Plan steht: Bis auf Oma Bärbel wollen alle den feuchten Nervenkitzel am eigenen Leib erfahren. "Dann sterben wir alle zusammen, wenn der Hai uns frisst", lacht Nino - Familienzusammenhalt mal anders. Mit Vollgas steuert das Motorboot Richtung offenes Meer und dann ist es endlich so weit: Der Käfig wird zu Wasser gelassen und die Haie nähern sich! Doch Natascha bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun und will doch lieber auf dem Boot bleiben. Kann sie sich doch noch überwinden, mit der Familie ins Haufischbecken zu tauchen?

Natascha vs. Cheyenne

Die Stimmung in der Urlaubs Villa in Kapstadt ist frostig. Statt am Frühstückstisch miteinander zu reden, sind die Fronten bei Cheyenne und Natascha verhärtet. Noch immer steht der Vorwurf von Cheyenne im Raum, Natascha hätte sie als "schlechte Mutter" bezichtigt. Das will Natascha nun nicht länger auf sich sitzen lassen und geht zur Wahrheitsfindung aufs Ganze: Sie lässt sich an einen Lügendetektor anschließen, um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Mit einer gehörigen Portion Zuversicht - und vielleicht auch ein bisschen Trotz - lässt sie sich von einem Wissenschaftler an das Gerät anschließen und blickt der Wahrheit ins Auge. Und siehe da: Auch abseits des Konflikts mit ihrer Tochter liefert der Lügendetektortest überraschende Erkenntnisse. Fragen wie "Bist du eine erfolgreiche Geschäftsfrau?", "Hast du Angst, für den Rest deines Lebens ohne Partner zu sein?", und natürlich "Denkst du, Cheyenne ist eine schlechte Mutter?" kann Natascha nun nicht mehr ausweichen. Jedes "Ja" und "Nein" bringt schonungslos die gesamte Wahrheit auf den Tisch. Ob die Aktion eine gute Idee war?

Die große Seelen-Reinigung

Noch immer sehr beeindruckt von den Erfahrungen mit einer Schamanin auf der vergangenen Safari-Tour, möchten insbesondere Jimi und Natascha einen weiteren spirituellen Schritt in Richtung Selbstfindung gehen. "Mal den Müll aus dem Körper zu lassen, der sich im Laufe der Jahre angesammelt hat", freut sich Natascha auf eine ganz besondere Reinigungszeremonie, die in der Urlaubsvilla der Ochsenknechts von zwei Einheimischen durchgeführt werden soll. "Zurzeit liegt eine schwere Energie auf euch", mahnt eine der Heilerinnen und trifft mit der Beschreibung der aktuellen Familienstimmung ins Schwarze. Doch lassen sich die Probleme der Familie tatsächlich mit spirituellem Zauber und einer Badewanne voller aufgelöster Kräutermischung lösen? Auch wenn nicht alle Mitglieder der Familie wirklich von den spirituellen Methoden überzeugt sind, entfalten die Berührungen der Heilerin eine besondere Wirkung. Besonders die sonst so quirlige und lebensfrohe Oma Bärbel wird emotional und gibt einen seltenen, nachdenklichen Blick auf ihr Innerstes frei.

Beziehungs-News am Kapstadt-Beach!

Wer hätte gedacht, dass ein Familientag am Strand von Kapstadt so große Überraschungen bereithält?! Schon die ganze Zeit verhält sich Jimi auffällig nervös und scheint die Familie auf etwas Spezielles vorbereiten zu wollen. Als er sich wenig später Richtung Strand-Parkplatz verabschiedet, beobachtet Cheyenne die Situation genau: "Da ist eine Frau, oder?" Jetzt werden alle schlagartig aufmerksam. "Die gehen Hand in Hand!", entfährt es Natascha. "Ich muss euch jemanden vorstellen", ruft Jimi schon von Weitem - und der Familie stockt der Atem. Als wäre das alles nicht genug, sorgt ausgerechnet das entspannteste Mitglied der Ochsenknecht-Familie für den nächsten Aufreger und hat eine echte Breaking News parat: "Wir haben uns verlobt!", verkündet Wilson stolz seinen neuen Beziehungsstatus mit seiner Lebenspartnerin und erzählt von dem emotionalen Moment der Verlobung. Jubel brandet auf und spontan werden die Champagnerflaschen geköpft. Ist es das etwa das große Comeback der positiven Family-Vibes?

Nataschas Facelift

"Eine Operation ist nie was Leichtes, darum habe ich mir das auch gut überlegt", betritt Natascha mit einer großen Portion Respekt die Räumlichkeiten einer Schönheitsklinik in Berlin. Das 61 jährige Familienoberhaupt möchte sich heute einem Facelifting unterziehen - ein Eingriff, der nicht ohne Risiko sein wird. "Wenn es mit der Narkose losgeht, werde ich schon nervös sein. Und wenn dann irgendwas passiert, habe ich halt Pech gehabt", lässt Natascha alles andere als Vorfreude durchblicken. Schließlich hat sie in der Vergangenheit schon einige heikle Operationen durchstehen müssen. Dass sich kaum jemand aus der Familie vor der OP nach ihrem Befinden erkundigt, sorgt eher für Ernüchterung. Nachdem der Chefarzt ihr nochmal die Risiken des zweistündigen Eingriffs erklärt, wird es ernst. "Ich hoffe, dass ich mich wiedererkenne. Das wäre das Schlimmste, wenn ich mich nicht mehr erkenne - dann ist was schiefgelaufen", bangt sie vor dem Eingriff. Bleibt zu hoffen, dass sie die OP-Traumata ihrer Vergangenheit nicht einholen...

Fotos gibt es über das SkyFotoweb

Folgen-Screener sind im Sky Media Village zu sehen

zu sehen Trailer und weitere Infos zur Serie hier

B28 Produktion produzierte Staffel 5 der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Creative Director Bernd Schumacher, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

"Diese Ochsenknechts", Staffel 5, ist exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Alle bisherigen Staffeln stehen weiterhin auf Abruf zur Verfügung.

Screener & Bildmaterial:

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