Sky Deutschland

"ES: Welcome to Derry": Start im Oktober 2025 auf Sky und WOW und erste Teaser Art verfügbar

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Die offizielle Teaser Art finden Sie hier zum Download

Die neue HBO-Serie wurde von Andy Muschietti und Barbara Muschietti ("ES", "ES: Kapitel 2", "The Flash") sowie Jason Fuchs ("ES: Kapitel 2", "Wonder Woman", "Argylle") entwickelt

" ES: Welcome to Derry" spielt in der Welt von Stephen Kings "ES" und basiert auf dem Roman

Zum Cast gehören unter anderem Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård

11. Juli 2025 - Willkommen in Derry, willkommen zurück, wo ES begonnen hat: " ES: Welcome to Derry" startet im Oktober 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW. Die HBO-Serie aus Stephen Kings "ES"-Universum. wurde von Andy und Barbara Muschietti ("ES", "ES: Kapitel 2", "The Flash") sowie Jason Fuchs ("ES: Kapitel 2", "Wonder Woman", "Argylle") entwickelt. Die offizielle Teaser Art ist ab heute verfügbar.

"ES: Welcome to Derry" wird am 25. und 26. Juli Teil der San Diego Comic Con (SDCC) sein. Freitags bieten von Pennywise inspirierte Pedicaps kostenlose Fahrten rund ums San Diego Convention Center, dem Gaslamp Quarter und im Hafengebiet an. Am Samstag können sich Fans auf einen exklusiven Sneak Peak auf die Dramaserie freuen. Andy und Barbara Muschietti präsentieren bei der SDCC einen ersten Blick auf die erste Episode.

Über "ES: Welcome to Derry":

Zurück nach Derry; zurück in die Welt von Stephen Kings "ES" - die Dramaserie "ES: Welcome to Derry" basiert auf Kings Roman "ES" und erweitert die Vision, die in der Adaption von Filmemacher Andy Muschietti in den Filmen "ES" und "ES: Kapitel 2" Zuschauen in ihren Bann gezogen hat.

Zum Cast von "ES: Welcome to Derry" gehören Taylor Paige, Jovan Adepo. Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso und Bill Skarsgård.

Die Dramaserie wurde von HBO und Warner Bros. Television produziert und von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs entwickelt. Als Executive Producer fungieren Andy Muschietti und Barbara Muschietti (mit ihrer Produktionsfirma Double Dream), Jason Fuchs, Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee und Dan Lin. Andy Muschietti führ bei zahlreichen Episoden Regie. Jason Fuchs zeichnet als Autor des Drehbuchs der ersten Episode verantwortlich, Brad Caleb Kane fungiert als Co-Showrunner der Serie.

Ausstrahlung:

Die Dramaserie "ES: Welcome to Derry" startet im Oktober 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW.

Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell