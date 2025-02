Sky Deutschland

"Buschi" bleibt: Frank Buschmann kommentiert und diskutiert auch in Zukunft bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Der 60-jährige Kommentator ist seit 2017 für Sky Sport tätig und wird auch in Zukunft bei den Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport zu hören und in der "Glanzparade" zu sehen sein

Unterföhring, 18. Februar 2025 - Frank Buschmann und Sky Deutschland verlängern ihre Zusammenarbeit. Auch in den kommenden Jahren wird der 60-Jährige die Bundesliga bei Sky Sport kommentieren. Darüber hinaus wird er weiterhin immer montags in der "Glanzparade" zu sehen sein.

Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Frank Buschmann ist eine Kommentatoren-Legende und kombiniert auf ideale Weise Fachkompetenz und Unterhaltung. Das zeigen uns seit vielen Jahren die Zuschauerreaktionen und Umfragen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Buschi eine prominente Stimme von Sky Sport bleibt und auch ich meine langjährige Zusammenarbeit mit ihm fortsetzen kann."

Frank Buschmann: "Ich habe es bereits Ende letzten Jahres gesagt: Wenn man Spaß und Freude an etwas hat, warum sollte man dann damit aufhören? Und ich habe einfach noch zu viel Lust auf die Bundesliga und darauf, regelmäßig über Fußball zu reden. Die Reise geht weiter und ich freue mich auf die kommenden Jahre bei Sky Sport."

Frank Buschmann ist seit 2017 für Sky Sport tätig. Seitdem begleitet er die Bundesliga am Mikrofon und zählt zu den beliebtesten Kommentatoren Deutschlands. Darüber hinaus ist er seit September 2021 regelmäßig montagabends im Talkformat "Glanzparade" zu sehen und wird der Sendung auch in Zukunft treu bleiben.

Nachdem vor Kurzem bereits Wolff Fuss seinen Vertrag bei verlängert hatte, bleibt den Zuschauern somit eine weitere prägende Stimme der Bundesliga-Berichterstattung von Sky Sport erhalten.

Die Bundesliga ab Sommer bei Sky Sport - von Freitag bis Sonntag keine Sekunde verpassen

Ab der Saison 2025/26 überträgt Sky Sport 538 der insgesamt 617 Begegnungen der Bundesliga und 2. Bundesliga live. Exklusiv sind 80 Prozent aller Live-Spiele in voller Länge. Los geht das Bundesliga-Wochenende mit dem Freitagabendspiel, gefolgt von allen Spielen am Samstagnachmittag und dem anschließenden "Topspiel der Woche" am Samstagabend. Die Sonntagspartien der Bundesliga zeigt Sky Sport nach dem Familienausflug immer direkt nach Abpfiff ab 17:30 Uhr in voller Länge. Darüber hinaus überträgt Sky Sport an allen drei Tagen des Wochenendes alle Spiele der 2. Bundesliga live, einzeln und in der Konferenz.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell