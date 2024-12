Schwarz Digits

STACKIT und BDO: Neue Partnerschaft für datensouveräne Compliance-Lösungen

Neckarsulm

Kunden profitieren künftig von der Kombination aus leistungsstarker Cloud-Infrastruktur von STACKIT und den umfassenden Beratungsleistungen von BDO.

Die Partner stellen ein umfangreiches und wachsendes Serviceangebot für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bereit.

Erste Anwendungsbeispiele hatten die beiden Partner bereits gemeinsam auf der diesjährigen Smart Country Convention im Oktober in Berlin vorgestellt.

STACKIT, die datensouveräne Cloud von Schwarz Digits, und die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind im Oktober 2024 eine Partnerschaft eingegangen, um Kunden eine datensouveräne Cloud-Infrastruktur speziell für praxisorientierte Use Cases im deutschen Mittelstand und für öffentliche Auftraggeber bereitzustellen. Ziel der Partnerschaft ist es, diesen Unternehmen den Weg in die Cloud zu erleichtern und konkrete Compliance- und CSRD-Anwendungsfälle auf der STACKIT Cloud-Infrastruktur zu betreiben.

Eine besondere Rolle spielen dabei Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Compliance-Anforderungen effizient und effektiv zu erfüllen. Dabei ergänzt BDO die datensouveräne Cloud-Infrastruktur um Kompetenzen aus der langjährigen Beratungserfahrung in den Bereichen Compliance, Transformation und Digitalisierung. Hier sind insbesondere Anwendungsfälle im Bereich des CSRD-Reporting oder der Erfüllung des Digital Operational Resilience Act (DORA) zu nennen. Die beiden Kooperationspartner stellten u.a. auf der diesjährigen Smart Country Convention im Oktober in Berlin erste gemeinsame Anwendungsbeispiele mit einem konkreten Use Case für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vor.

Die aus der Partnerschaft hervorgehenden Anwendungen werden speziell für die erfolgskritischen Weiterentwicklungen der Unternehmenskunden und öffentlichen Auftraggeber konzipiert. Kunden profitieren damit künftig von innovativen Lösungen, die auf der Kombination der umfassenden Beratungsleistungen von BDO und der leistungsstarken Cloud-Infrastruktur von STACKIT basieren.

Gerade für den immer komplexer werdenden Compliance-Markt sind angesichts steigender regulatorischer Anforderungen innovative Lösungen gefragt. BDO steht als führende Prüfungs- und Beratungsgesellschaft insbesondere für den sicheren Schutz sensibler Kundendaten. "Gemeinsam werden wir ein umfangreiches und wachsendes Serviceangebot für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bereitstellen, wie beispielsweise die doppelte Wesentlichkeitsanalyse im Rahmen der ESG-Berichterstattung, die Klimarisikoanalyse für Unternehmen und, im Rahmen kommunaler Klimaschutzmaßnahmen, die Analyse und das Management von Lieferantenrisiken sowie die Digitale Umfeldanalyse im Rahmen einer Due Diligence", sagt Walter Wolf, Vorstand Schwarz Digits.

"Die STACKIT Cloud-Infrastruktur bildet die Grundlage für moderne, datengetriebene Technologien, die für die digitale Transformation von Unternehmen und Institutionen unerlässlich sind. In der Zusammenarbeit entwickeln wir auf der datensouveränen Cloud-Infrastruktur effiziente und innovative Lösungen. Als Basis dafür liefern wir seitens BDO relevante Business-Anwendungsfälle, die die spezifischen Anforderungen unserer Kunden in verschiedenen Branchen widerspiegeln", sagt Frank Wiethoff, Leiter Management Advisory bei BDO.

