Schwarz Digits

Digitale Souveränität dank deutscher Cloud: Schwarz Digits und SAP bieten künftig RISE with SAP auf STACKIT an

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Die Partnerschaft liefert insbesondere für Unternehmen, die einen besonders hohen Anspruch an Datensouveränität haben, eine zuverlässige Lösung für die Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

Kunden von RISE with SAP können ihre ERP-Anwendungen mit STACKIT in die Cloud von Schwarz Digits verlagern, die mit XM Cyber geschützt ist.

Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits, verkündet mit Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE, Customer Services & Delivery, die neue Partnerschaft auf dem DSAG-Jahreskongress in Leipzig.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und SAP, Europas größtes Softwareunternehmen, haben heute auf dem DSAG-Jahreskongress, dem wichtigsten Treffpunkt für SAP-Anwenderunternehmen im deutschsprachigen Raum, ihre Partnerschaft im Bereich Cloud verkündet. Schwarz Digits wird RISE with SAP über seine datensouveräne Cloud-Lösung STACKIT auf der eigenen Infrastruktur anbieten. Kunden von SAP bekommen zudem die Möglichkeit, ihre SAP S/4HANA Umgebung auf der datensouveränen STACKIT Cloud zu betreiben. Zusätzlich werden die Unternehmen der Schwarz Gruppe, ihre ERP-Landschaft über RISE with SAP komplett in die STACKIT Cloud verlagern.

Bereits 2023 verkündeten SAP und die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf der Sapphire in Orlando ihre Partnerschaft sowohl zum Schutz der IT-Infrastruktur von SAP als auch den Schutz der kundenspezifischen Cloud-Services und RISE mit XM Cyber. Mit der Cybersecurity-Plattform von XM Cyber sehen Unternehmen ihre IT-Systeme durch die Augen potenzieller Angreifer - automatisiert 24 Stunden am Tag. XM Cyber unterstützt Cloud- und On-Premise- sowie hybride Umgebungen, um Schwachstellen im System zu identifizieren und diese in der Reihenfolge ihres Bedrohungspotenzials zu priorisieren.

"Sowohl privatwirtschaftliche Unternehmen als auch Organisationen der öffentlichen Hand erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, sich im Rahmen der digitalen Transformation souverän und sicher aufzustellen. Dabei stehen sie vor der Herausforderung, einen passenden Partner zu finden, der nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, sondern darüber hinaus eine Vision für wirkliche Souveränität hat", erklärt Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits. "Mit SAP können wir unsere Vision von digitaler Souveränität, die wir in unserem aktuellen Whitepaper definierten, in konkrete Lösungen übersetzen."

Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits ergänzt: "ERP-Anwendungen und -Systeme sind für die Abwicklung von Kernprozessen nicht mehr wegzudenken, beispielsweise in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Personalwesen, Logistik oder Beschaffung. In diesen geschäftskritischen Prozessen müssen Unternehmen ohne Kompromisse die Hoheit über die eigenen Daten behalten und dürfen nicht in Abhängigkeit zu internationalen Großkonzernen geraten, deren Verständnis von Datenschutz sich von dem in Europa unterscheidet."

"Wir freuen uns, dass RISE with SAP Kunden künftig die Wahl haben, ihre ERP-Systeme auf der STACKIT Cloud zu betreiben. Mit Schwarz Digits haben wir einen starken Infrastruktur-Partner gewonnen, der unser Services-Angebot in der Private Cloud bereichert", sagt Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE, verantwortlich für den Vorstandsbereich Customer Services and Delivery.

RISE with SAP bietet Unternehmen eine ganzheitliche Unternehmenstransformation. Es umfasst ein KI-fähiges Cloud ERP, das von SAP verwaltet und optimiert wird, sowie Services und Tools, die auf dem Clean-Core-Ansatz von SAP basieren. So können On-Premise-Systeme migriert, Geschäftsprozesse transformiert, Innovationen bestmöglich genutzt und Komplexität reduziert werden.

Original-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuell